Fiori in omaggio per i defunti 

«Non tutti si sono potuti permettere di comprare un fiore per i loro cari durante i giorni di festa, così ho pensato di regalare i miei». Mario Spiga, 40 anni, floricoltore di San Sperate ha deciso, ieri mattina, di mettere a disposizione una parte dei suoi fiori ai compaesani.

L'idea è nata da un'analisi (privata) portata avanti dallo stesso Spiga: «Tanti amici mi hanno raccontato che, anche a causa dei rincari, comprare fiori per tutti i loculi dei propri cari sia diventato un vero salasso. Non c'è da sorprendersi se in tanti si siano ritrovati a dover fare a meno di spendere i soldi. Anche perché, le persone, come noi produttori, fanno i conti ogni giorno con i prezzi rincarati: acqua, corrente, benzina e tanto altro. Noi dal canto nostro abbiamo visto aumentare i prezzi del carburante agricolo, delle piantine, per non parlare dell’inflazione che, come chiunque altro, patiamo nella vita quotidiana».

Il gesto

E da qui l'illuminazione: «Abbiamo avuto delle rimanenze», spiega, «come succede sempre. Fiori che non siamo riusciti a vendere e che non possiamo utilizzare. Mi sono detto: perché buttarli?». E non c'era la possibilità di rivenderli? «No, i fiori hanno, ovviamente una durata limitata. Non voglio essere frainteso: non si tratta di scarti, sono bellissimi come gli altri, ma dopo pochi giorni comincia il loro processo di sfioritura. Muoiono, vanno in putrefazione» . Dunque, anche se sono belli, ormai sono condannati e invendibili.

Da “manuale”, i fiori in eccesso diventano concime, ma Mario Spiga ha trovato un altro destino per loro. «Ho ripensato a chi mi raccontava del dolore di non poter comprare i fiori per i propri cari. Non ci ho pensato due volte: ho messo l'annuncio sui social e ho avvisato che avrei regalato questi fiori. Sono già incartati, come fossero pronti alla vendita. Li ho presi e li ho posizionati dall'ingresso del cimitero comunale».

Sul web

Intanto l'annuncio aveva già fatto il giro del web e in tanti sono accorsi a ritirare un mazzo di fiori gratuito. Spiga non nasconde il suo imbarazzo di fronte al tanto clamore dell'iniziativa: «Sono timido, ma mi fa piacere sapere che tanta gente l'abbia apprezzato. Spero, con il mio gesto, di aver dato conforto ai compaesani. Curare il loculo dei propri affetti non dovrebbe essere un lusso, qualcosa a cui, in ristrettezze, si è costretti a rinunciare».

