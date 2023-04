Fiori, fragole, mostre  con vista sul mare: feste fino a martedì 

Sul lungomare di Torregrande è iniziata la Festa di primavera. Un tripudio di colori accoglierà fino a martedì residenti e visitatori. Con l’inaugurazione della Mostra mercato del florovivaismo, artigianato, agroalimentare e gastronomia si è aperta la quattro giorni di eventi promossa dall’assessorato alle Attività produttive con la collaborazione dell’associazione Eleonora. Non solo fiori e piante, ma tanti appuntamenti per grandi e piccini: ogni giorno bambini e ragazzi fio a 14 anni potranno partecipare al concorso Disegna la primavera.

Gli appuntamenti

Da oggi e fino a martedì, sulla passeggiata sarà possibile ammirare all’opera gli infioratori dell’associazione Santa Maria di Guspini e quelli dell’associazione Petali d’arte di Noto che realizzeranno i loro bellissimi quadri di arte effimera. Domani alle 10 nella piazza della Torre è prevista la Fragolata, mentre nel pomeriggio i più piccoli potranno incontrare Minnie e Topolino (si replica martedì). Tra uno spettacolo e l’altro, sarà possibile partecipare a una caccia al tesoro. «Per i nostri operatori e per gli artigiani sarà un’importante occasione - l’auspicio dell’assessore, Rossana Fozzi - Per le famiglie e per i visitatori un modo alternativo di vivere Torregrande».

