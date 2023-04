Fiori e scritte sui muri per la maestra 

«Siamo dalla tua parte, continua a insegnare come meglio credi», ha detto una mamma rivolgendosi alla Francescangeli. «Tutte le famiglie sono con te, anche chi per vari motivi in questo momento non è presente», ha rimarcato un altro genitore. La docente ieri ha ringraziato tutti per la vicinanza ricevuta: «Sono felice di essere nuovamente qua, i bambini non meritavano quanto accaduto e sono sicura che riprenderemo alla grande. Per me sono stati venti giorni molto difficili, di grande stress. Mi sembra ancora una storia inverosimile. Sono certa però che tutto verrà a galla: non meritavo tutto questo. Mi hanno sostenuto tanti colleghi ma anche i dipendenti della segreteria della scuola».

Ma ad accogliere la maestra c’era anche una scritta in sardo che qualcuno, nella notte tra domenica e lunedì, ha lasciato su un muro dell’Istituto, “A pregai in cresia” (“A pregare in chiesa”). Un messaggio indirizzato alla docente, originaria di Nuoro ma a San Vero da alcuni anni, che durante le sue lezioni ha fatto recitare più volte alcune preghiere. Un atto che, come si legge negli atti, viene contestato anche dall’Usp.

Prima di scendere dall’auto ha atteso qualche minuto per non farsi vedere dai “suoi” bambini con le lacrime agli occhi. Poi quando è arrivata a piedi davanti alla scuola è stata accolta dagli abbracci di mamme e alunni che le hanno offerto un mazzo di rose bianche e rosse. Così ieri mattina, fuori dalla Elementare di San Vero Milis, è stata accolta Marisa Francescangeli, la maestra che un mese fa è stata sospesa per venti giorni dall’Ufficio provinciale a causa di diverse contestazioni sul suo operato da parte parte di tre mamme di una classe dove insegna storia, geografia e musica.

La scritta

L’accoglienza

Marisa Francescangeli, dopo aver letto la frase sul muro della scuola, ha informato telefonicamente il primo cittadino di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, chiedendogli di far cancellare quelle parole.

Il sindacato

Ad accogliere la docente non solo bambini e mamme ma anche Raimondo Pisu di Uil scuola Oristano, il sindacato al fianco della maestra che con i propri avvocati sta portando avanti la battaglia a sua difesa. «C’è in atto un procedimento giudiziario - ha detto Pisu - Io sono fiducioso. Tutto finirà per il meglio». La settimana scorsa i legali Elisabetta Mameli e Domenico Naso hanno presentato il ricorso al Tribunale del lavoro di Oristano. È stato chiesto l’annullamento della sospensione ma anche di sentire eventuali testimoni informati sui fatti contestati. E si attende anche la relazione dei tre ispettori inviati dal ministero dell’Istruzione, come ha fatto sapere nei giorni scorsi lo stesso Giuseppe Valditara.

