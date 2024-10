Fiori e preghiere nel cimitero degli animali 

“Ciao piccola Stella, sei stata la nostra gioia incancellabile, non ti dimenticheremo mai”. È una delle tante dediche incastonate nei piccoli recinti colorati, accanto a foto ricordo e oggetti preferiti di cani e gatti che non ci sono più, all’interno del cimitero degli animali nato nel 2009 nella campagna di Selargius.

Lì dove le mini tombe sono diventate ormai 450, con sempre più persone che ricorrono alla cremazione di cuccioli, gattini, ma anche pappagalli, conigli, criceti e persino qualche geco. «In tanti chiedono mini urne per avere le ceneri sempre con sé, un modo per cercare di elaborare il lutto e sentirli sempre vicini», racconta Laura Demontis, veterinaria e proprietaria insieme alla collega Simona Muroni del Giardino di Legna.

Il cimitero

Quindici anni fa l’apertura del cimitero. Da allora è cambiato, ora è una sorta di luogo incantato con centinaia di piccoli spazi recintati che raccontano storie struggenti, ciascuno con nomi e date di nascita e morte: Cloe, Aghy, Jodi, Sofia, Pallina, Wilma. Qualcuno ha organizzato persino la cerimonia funebre con musica dal vivo. «C’è chi viene ogni settimana, cura la tomba dell’amato animale sepolto, ci parla e trascorre un po’ di tempo in serenità». Negli anni sono nate anche delle amicizie. «Chi vive la quotidianità con l’animale di compagnia sempre accanto, quando poi viene a mancare si ritrova a vivere un vuoto come se non ci fosse più uno di famiglia», spiegano le veterinarie. «Lo stesso dolore che vivono i proprietari quando portano i cani malati nei nostri ambulatori, ed è proprio osservando questa sofferenza che abbiamo avuto l’idea di aprire il primo cimitero per animali nel Cagliaritano».

I costi

Il costo per un funerale si aggira intorno ai 200 euro, più altri 100 all’anno per un minimo di cinque anni. Stessa cifra per la cremazione che è possibile fare da alcuni anni, con tanto di sala del commiato richiesta da chi vuole un rito privato.

«Si accomodano nel divano e tramite uno schermo seguono passo per passo la procedura. Un momento di commozione per tutti». E dopo tre ore possono ritirare le ceneri. «Alcuni le spargono nel giardino della memoria che abbiamo ricavato dentro il cimitero durante il Covid, altri le lasciano nel colombario. La maggior parte ormai preferisce portarle a casa», dice una delle due veterinarie. Urne tradizionali e personalizzate, ciondoli in argento o in metallo. «Ma c’è anche chi decide di spargere le ceneri nei luoghi preferiti dell’animale scomparso.

Di recente, per esempio, un vigile del fuoco ha richiesto la cremazione per la sua labrador di 16 anni che ha collaborato in diverse operazioni di ricerca di dispersi nei luoghi colpiti dai terremoti», ricorda, «e ci ha confidato commosso che avrebbe sparso le sue ceneri nei campi macerie per l’addestramento a Lanusei, lì dove hanno trascorso tanto tempo insieme».

