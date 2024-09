Fiori e piante per la fiera 

Piante, fiori e profumi della natura. Il 12 e il 13 ottobre, Il parco tematico della terra cruda a Samassi si animerà con la fiera florovivaistica del Campidano.

«L’obiettivo – spiega Beatrice Muscas, sindaca di Samassi – è la promozione della cultura del verde e un incoraggiamento ai cittadini a realizzare in casa propria ciò che hanno visto in fiera, anche per il decoro del territorio». Alla manifestazione prenderanno parte vivaisti da diverse parti della Sardegna, ma anche alcuni artigiani e artisti che promuovono la tradizione della lavorazione del ferro, della terra e di diverse fibre naturali.

«L’auspicio è che da iniziative come questa tragga beneficio anche l’ambiente, troppo spesso sacrificato», conclude la sindaca Muscas.

