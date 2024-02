Fiori e piante per colorare le strade 

Le rotatorie e i viali di Monserrato diventeranno sempre più verdi con nuove piante ed essenze, la cura costante del prato e la piantumazione di alberi anche nelle aiuole degli spartitraffico. Sono gli interventi principali che verranno eseguiti grazie al Piano triennale 2024/2026 del verde pubblico appena approvato dalla Giunta. L’importo annuo per la manutenzione è di 287mila euro. Il prossimo passo sarà l’approdo in Consiglio comunale per l’approvazione e poi l’individuazione della società che dovrà gestire il verde pubblico nei prossimi anni.

Il lavoro

Il Piano, così come il censimento del verde presente in città e l’appalto da affidare, è stilato dall’agronomo Raimondo Congiu. Negli ultimi anni sono aumentati gli interventi di manutenzione e sono state realizzate ulteriori aree verdi, tra le quali il parco di via Caracalla, quello di via Boezio, le aree di piazza Settimio Severo e piazza Perù, via Sant’Angelo, via Germanico e, ultimo in ordine di tempo, il parco dell’ex cimitero. Tutte queste riqualificazioni sono state finanziate con l’avanzo di amministrazione per un totale di quasi 500mila euro. Per quest’anno il Comune ha stanziato altri 350mila euro che serviranno per la realizzazione e manutenzione dei nuovi spazi. L’appalto del Piano triennale prevede anche delle somme per la verifica della stabilità degli alberi oltre che i trattamenti fitosanitari necessari. «Attualmente non esiste nessun appalto del verde, ma un affidamento temporaneo alla cooperativa I Progetti che però, considerata la temporaneità dell’incarico, non può lavorare con una programmazione specifica a lungo termine», spiega l’assessora all’Ambiente Paola Piroddi.

La scelta

«Il Piano che adesso porteremo in aula ci consente di avere ben chiaro quali sono le zone dove è necessario intervenire con una programmazione precisa e non più in base alle urgenze e alle necessità che di volta in volta si presentano. Tramite lo stretto raccordo tra il settore Ambiente, l’Urbanistica e i Lavori pubblici è finalmente chiara la situazione di tutte le nuove aree verdi che verranno inserite nell’appalto». È prevista anche una parte dedicata alla realizzazione e cura degli orti nei giardini scolastici, che verrà seguita anche dall’assessorato alla Pubblica Istruzione. «Con il Piano del verde e il nuovo appalto ci saranno tante migliorie e un rapporto diretto tra gli aggiudicatari e l’amministrazione comunale. Diamo merito comunque alla cooperativa I Progetti», aggiunge il sindaco Tomaso Locci.