Fiori e piante per colorare la primavera del paese 

Al via la settima edizione della rassegna “Isili Fiorita”, manifestazione voluta dal sindaco Luca Pilia e curata dall’assessora Monica Contini. L'obiettivo è quello di coinvolgere i cittadini per abbellire e valorizzare il paese con l'utilizzo di fiori e piante e renderlo così più gradevole soprattutto in questo inizio di primavera. I cittadini e le attività commerciali potranno dunque cimentarsi in composizioni e installazioni, realizzate solo ed esclusivamente con fiori e piante verdi, per abbellire balconi, terrazze, balconi, davanzali, vetrine giardini o angoli di essi purché visibili dalla strada e spazi pubblici.

L'adesione alla manifestazione potrà avvenire attraverso la compilazione di un modulo che dovrà essere consegnato entro ele 13 del 29 aprile. AA conclusione di “Isili fiorita”, la premiazione per chi si distinguerà per originalità e bellezza. Per la consegna dei premi l'amministrazione organizza una serata con intrattenimento musicale che negli ultimi anni coinvolge sempre più persone. I premi sono a tema con la rassegna: oltre l'attestato di partecipazione per tutti e piante autoctone o aromatiche peri vincitori.

