Fiori e palloncini colorati per l’addio ad Alessandro 

Un volo di palloncini bianchi e azzurri ha salutato l’uscita dalla parrocchia di San Giovanni Battista della bara di Alessandro Pisano, 24enne di Villamar morto domenica pomeriggio in un incidente sulla Pedemontana tra Villamassargia e Carbonia.

Sul sagrato gremito e nella chiesa affollata, amici e parenti hanno ascoltato le parole del parroco di San Giovanni Battista, don Ennio Matta, e del suo predecessore don Giancarlo Dessì, ora parroco di Segariu. A quest’ultimo il compito di pronunciare l’omelia dal pulpito di quella chiesa di provincia: «Maledetto aquaplaning e benedetto colui che metterà in sicurezza quella strada», ha tuonato il sacerdote che poi ha avuto parole di conforto per i familiari del giovane.

Davanti al portone di legno scuro una foto di Alessandro poggiata su un tavolino bianco accoglie i fedeli: c’è un registro al quale affidare un pensiero, una preghiera, poche parole per salutare il 24enne che lavorava in un’impresa di tinteggiatura al quale l’impatto contro la Renault che procedeva in direzione contraria. Il pensiero di tutti è andato a Ilaria Scamonati, la fidanzata di Alessandro che viaggiava al suo fianco sull’Audi bianca. La donna, che lavora come commessa in un supermercato a Barumini, è rimasta ferita nell’incidente insieme ad altre quattro persone (tra loro tre bambini) che erano a bordo dell’altra auto coinvolta nello schianto fatale.

RIPRODUZIONE RISERVATA