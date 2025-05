Fiori e lacrime per l’ultimo saluto al vicesindaco Dario Melis 

Troppo piccola la chiesa di San Pietro per contenere la grande folla che ieri ha salutato per l’ultima volta Dario Melis, il vicesindaco di Nuxis morto nei giorni scorsi in un incidente stradale sulla Statale 293. C'era l'intera comunità del piccolo centro del basso Sulcis, dove l’amministratore comunale era molto stimato. Ricopriva l’incarico di assessore alle politiche sociali. Alla cerimonia funebre hanno partecipato anche tutti i sindaci del territorio, la protezione civile di Santadi e di Nuxis, il corpo forestale, l'arma dei carabinieri e i colleghi di lavoro della residenza sanitaria di Nuxis. Anche dipendenti ed ex dipendenti comunali, ora in pensione, non sono voluti mancare a rendere l'ultimo saluto a Dario e a dare un abbraccio ai familiari. C’erano davvero tantissime persone per i funerali. Dario Melis è morto il 18 maggio. Aveva 41 anni. Si tratta dell’ennesima vittima di un incidente sulla strada statale 293, che attraversa il centro abitato di Nuxis. Gli amministratori comunali negli ultimi anni hanno lanciato numero appelli per chiedere la messa in sicurezza di una strada utilizzata ogni giorni da migliaia di persone dirette dal Sulcis a Cagliari. (m. g. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA