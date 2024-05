Fiori e lacrime per l’addio al motociclista 

Il rombo delle moto, allineate nel sagrato della chiesa della Madonna di Valverde, ha salutato ieri il feretro di Franco Corda, il settantaseienne deceduto lunedì scorso in seguito a una caduta in moto. La bara avvolta da una composizione di fiori bianchi e rosa, ha fatto il suo ingresso nella chiesa nel primo pomeriggio, ad attenderla i familiari, i numerosi amici e padre Carlo Frau, che ha celebrato la cerimonia funebre. La chiesa gremita e i tanti fiori lasciati nell’ingresso, dimostrano quanto Franco fosse stimato in città.

La messa inizia con i versi del Vangelo di Marco, seguiti da parole di conforto per i presenti con il ricordo del defunto e la sua passione per le moto. Al termine della funzione, il feretro è stato portato sul sagrato, dove attendevano gli amici motociclisti. Poi l’ultimo saluto con le tante persone strette vicino alla bara, prima dell’ingresso nel cimitero, accompagnato da un lungo applauso.

