Fiori e foto sul banco di Guan «Non ti dimenticheremo mai» 

Nella seconda “E” dell’istituto Azuni di via Monte Acuto è il giorno del dolore. Impossibile fare lezione dopo la tragedia che ha distrutto la famiglia di Guan Xuanming, il quindicenne morto investito in via Peretti lunedì, e che ha sconvolto la vita dei suoi compagni di classe. Il suo banco, nell’aula che lo avrebbe dovuto accogliere nuovamente dopo le vacanze di Natale e Capodanno, è ricoperto di fiori. Attaccato al muro, un cartellone con tante sue foto, sorridente e allegro. E poi un lungo pensiero, l’omaggio di compagni e professori a un ragazzo che sognava di diventare chef.

Il ricordo

«Avevi un’anima buona e gentile». Inizia così il ricordo degli amici di Guan. «Ti ricordiamo con lo sguardo chiuso sul tuo piccolo dizionario. Quanta fatica facevi, ma tu non mollavi mai. Eri tenace e caparbio, intelligente e responsabile. Ma soprattutto premuroso e generoso con tutti, con i tuoi compagni e con i professori». Poi la promessa: «Sì Guan, avrai sempre un posto nel nostro cuore. Non ti dimenticheremo mai». Infine, la firma di tutti, dei suoi compagni e dei professori. E in mezzo il suo nome, Guan, con un cuore rosso. Insieme agli insegnanti, i ragazzi trascorrono la mattina nel ricordare il loro compagno. Ma anche parlando della morte, entrata così prepotentemente nella vita di tanti giovanissimi, allegri e spensierati, costretti a diventare un po’ più grandi da una tragedia enorme.

La comunità

Ma è tutta la scuola a essere in lutto. Lunedì nell’istituto di via Monte Acuto si è tenuto subito un minuto di silenzio. Ieri, dopo l’ingresso nelle altre sedi dell’Azuni, si fa la stessa cosa. Perché, come sottolineato dalla dirigente Jessica Cappai, «Guan era corretto, educato e soprattutto altruista. E aveva un buon profitto. Questa tragedia ha scosso tutta la comunità scolastica». Il ragazzo avrebbe compiuto sedici anni tra un mese. Frequentava l’indirizzo enogastronomico. Nel suo zaino lunedì sono stati ritrovati libri e quaderni con gli appunti di ricette. Il suo futuro lo immaginava dietro i fornelli o dietro il bancone di un bar per preparare cocktail. Anche i docenti lo ricordano come uno studente «che ci metteva il massimo dell’impegno», evidenziando la sua «enorme generosità». Davanti al cancello della scuola i ragazzi più grandi non lo conoscevano personalmente ma sono ancora scossi da quanto accaduto lunedì. I compagni di Guan escono alle 14. Non hanno voglia di parlare e sono “protetti” dai loro professori. Affidano il ricordo del compagno che non c’è più al cartellone appeso in classe e a quei fiori sul banco rimasto tristemente vuoto.

La famiglia

E sempre ieri è stata la giornata della consegna del corpo del ragazzo, nato in Cina ma da molti anni arrivato in Sardegna, ai familiari. Chiusi nel dolore, aspettano di poter organizzare il funerale. Guan viveva con la madre a Pirri. Il padre lavorava fuori: lunedì si è precipitato a Cagliari nel più breve tempo possibile appena saputo di quanto accaduto. Così ha fatto anche la sorella del quindicenne, che vive e lavora nella Penisola. Era lei il principale contatto anche con la scuola, per le comunicazioni, poiché la mamma non parla quasi niente l’italiano. Il riconoscimento, nel cimitero di San Michele, è stato fatto proprio dalla madre: un dolore immenso, insopportabile e così la donna si è sentita male tanto da dover essere accompagnata in ospedale dal 118.

L’inchiesta

Cosa sia accaduto lunedì, verso le 7,45, è stato ricostruito dagli agenti della Polizia Locale di Cagliari. Guan Xuanming ha raggiunto via Peretti a piedi da casa sua, nella zona di via Stamira, diretto verso via Monte Acuto per il ritorno a scuola. Poco prima del McDonald’s ha attraversato la strada per dirigersi nel lato opposto: superato lo spartitraffico centrale, tra le siepi basse, ha messo i piedi nuovamente sulle strisce pedonali. In quel momento è arrivata una Fiat Punto: alla guida una cinquantenne di Su Planu. «È sbucato all’improvviso», ha raccontato in lacrime la donna, diretta in piscina. «L’ho visto all'ultimo istante, ho provato a sterzare ma è stato inutile. Mi sembra di vivere un incubo». Il ragazzo è finito a terra. È morto poco dopo, quando sono arrivati i soccorsi del 118 purtroppo inutili. Ora tutti i dettagli della tragedia dovranno essere ufficializzati dagli agenti della Municipale. La cinquantenne è indagata per omicidio stradale: patente e auto sono finite sotto sequestro.

