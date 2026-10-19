Fiori di canapa appesi alle grucce nell’armadio, denunciato 

Giacche, abiti e infiorescenze di canapa. Un armadio variamente assortito quello trovato dai carabinieri a casa di un 24enne di Nurachi che teneva la droga nella stanza da letto. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i militari della stazione di Riola Sardo a effettuare i controlli nell’abitazione del giovane dopo un’attenta attività investigativa. Durante la perquisizione nell’armadio della camera da letto sono state trovate appese ad alcune grucce circa 107 grammi di infiorescenze di canapa, altri 73 grammi di sostanza ricavati dagli scarti della lavorazione. Lo stupefacente è stato subito sequestrato e inviato al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari per gli esami per determinare il principio attivo.

A Tramatza i carabinieri della stazione di Milis hanno denunciato un 20enne dopo alcuni controlli. Il ragazzo, che si intratteneva insieme a un amico fino a tarda notte, nel marsupio nascondeva 25 grammi di hashish, 8 grammi di marijuana, 490 euro in contanti. È stato trovato in possesso anche di un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento e la vendita della droga. Il ventenne aveva con sè anche un coltello a serramanico che è stato sequestrato. ( v. p. )

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