Fiori colorati sui lampioni di via Porcu 

Via Porcu si veste di fiori. È cominciata ieri mattina la sistemazione di tante petunie colorate sui lampioni della via dello shopping. Via i cuori che erano stati messi in occasione di San Valentino adesso è la volta di dare un’aria più allegra alla strada. L’iniziativa è del centro commerciale naturale.

«Arriva la primavera e vogliamo abbellire la strada così come abbiamo fatto anche in altre occasioni» spiega il presidente del centro commerciale naturale Sergio Piludu, «e inoltre quest’anno c’è uno stimolo in più perché c’è di mezzo il concorso che l’associazione Sette Note e più assieme ad altre associazioni e a tutti e quattro i centri commerciali naturali, ha organizzato per invitare tutti ad abbellire balconi, piazze e strade proprio con i fiori».E tra poco con l’arrivo della bella stagione, in via Porcu riprenderanno anche le iniziative organizzate sempre al CCN assieme al Comune.

