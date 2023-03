Fioretto: Paoni e Ribaudo campioni sardi 

Sofia Paoni e Luca Ribaudo, entrambi del Cus Cagliari, sono i nuovi campioni sardi di fioretto e la società di Sa Duchessa si mette in bacheca il Memorial Ciccio Pala. Nello scorso weekend a Monserrato il Club Scherma Cagliari ha radunato i circoli e messo in palio i titoli regionali assoluti di fioretto, master di spada a squadre e giovanili . Paoni ha avuto la meglio in finale su Rachele Era (Circolo Schermistico Sassarese), mentre Silvia Ranieri (Club Scherma Cagliari) e Gaia Ruggeri (Cus Cagliari) hanno occupato il terzo gradino del podio. Tre cussini nelle semifinali maschili con Ribaudo che ha vinto il derby per il titolo su Luca Corrias, e Michele Trincas, 3° con Edoardo Fiesoli (CS Sassarese).

Tra i Master, al Cus Cagliari (Giulia Soddu, Carmen Carta e Chiara Cortese) il titolo a squadre femminile, davanti al CS Sassarese (Lucia Guastaferro, Dette Nurra, Rita Barria), che si è rifatto al maschile con Fabio Poddighe, Emiliano Achenza, Salvatore Rubino e Marco Di Stefano. Sul podio il Cus Cagliari A (Sergio Atzori, Walter Lusso, Marco Soddu) e B (Massimo Corrias, Alessandro Melis, Fabio Farci).

I titoli giovanili

Fioretto . Allievi: Diego Ruggeri (Cus Cagliari). Ragazzi: Matteo Sanna (CS Sassarese). Giovanis- simi: Ludovico Brianda (id.). Ma- schietti: Andrea Sacchetta (id.). Allieve: Laura Latino (CS Sassa- rese). Ragazze: Camilla Turis (Cus Cagliari). Giovanissime: Marghe- rita Pilia (id.). Spada . Allievi: Rug- geri (Cus). Ragazzi: Lucio Artizzu (id.). Giovanissimi: Cristian Uc- cheddu (id.). Maschietti: France- sco Piredda (Acc. Athos). Allieve: Eleonora Cocco (CS Cagliari). Ra- gazze: Matilde Chelo (Athos). Gio- vanissime: Clarissa De Maria (id.). Bambine: Antonia Pinna (Nuoro).

