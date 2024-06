Fioretto, Foconi è d’oro 

Oro per gli olimpionici Francesca Palumbo e Alessio Foconi nella prima giornata di gare dei Campioni Italiani Assoluti di scherma di Cagliari.

Fra le donne titolo per Palumbo (Aeronautica), opposta in semifinale alla favorita Arianna Errigo (CC Roma). Almeno 15 i centimetri di altezza che separano le due atlete, ma la scherma è fatta anche di altro. Francesca lo sa e strappa l'ingresso in finale per 15-8, lasciando il bronzo alla prossima portabandiera azzurra a Parigi. Poi, per l'oro incrocia la lama con Beatrice Monaco (Fiamme Gialle), vincitrice in semifinale per 15-9 contro la compagna di squadra Camilla Mancini. Finale rapida: 15-5, con argento a Monaco e titolo tricolore al Palumbo . Nella scherma la resistenza mentale conta quanto una buona lama: «Sono scivolata due volte, ho pensato di fermarmi visto che mi aspetta un appuntamento importante», ha dichiarato la Palumbo, «ma poi ho pensato di mangiare la gara un pezzo alla volta. Sono orgogliosa di me». Solo 27ª Vittoria Pinna, giovane pisana di padre sassarese.

Sulle pedane maschili finale per il titolo equilibrata quella fra il vincitore Alessio Foconi (Aeronautica), e Damiano Rosatelli (CC Roma, vincitore in semifinale per 15-8 contro Davide Filippi dell'Esercito), chiusa per 15 stoccate e 13. In semifinale Foconi ha conquistato la pedana contro Alessio Di Tommaso (CC Roma, bronzo), anche qui per 15-13.

Oggi, seconda giornata di gare dalle 9, con i primi titoli a squadre di A1 per il fioretto maschile e femminile. Diretta su Federscherma TV 1 (Youtube) e, per le finali, su RaiSport dalle 16.30.

RIPRODUZIONE RISERVATA