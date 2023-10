fioretto, dominio dei club italiani 

Si è chiusa con il trionfo dell'Italia l'edizione cagliaritana della Coppa Europea per club che ieri ha assegnato i titoli in palio nel fioretto. Fra le donne semifinale senza intoppi sia per il team dei Carabinieri (Martina Batini, Anna Cristino, Benedetta Pantanetti, Martina Sinigalia), vittorioso sulla Romania (bronzo), per 45-26, sia per le Fiamme Gialle (Camilla Mancini, Matilde Molinari, Beatrice Monaco, Serena Rossini), che hanno battuto la Germania per 45-35. Finale equilibrata tra le azzurre, chiusa per 45-43 dai Carabinieri.

Anche in campo maschile semifinali senza ostacoli per l'Italia. Il Frascati Scherma (Amaral Toldo Guilherme, Daniele Garozzo, Carlos Fernandez Llavador, Federico Pistorio), ha vinto sugli inglesi per 45-10, le Fiamme Oro (Damiano Di Veroli, Francesco Ingargiola, Edoardo Luperi, Filippo Macchi), hanno sconfitto l'Ucraina (terza), per 45-19. Finalissima all'ultima stoccata che ha visto il Frascati primo sulle Fiamme Oto per 45-43.