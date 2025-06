Fioretto: campioni d’Europa 

L'Italia del fioretto maschile è campione d'Europa, quella della spada femminile brilla di bronzo. E' il verdetto della sesta e ultima giornata dei campionati europei di scherma Genova 2025 che fa volare l'Italia a quota 13 medaglie, due in più dell'edizione di un anno fa a Basilea. Nella giornata conclusiva della kermesse continentale arrivano il trionfo dei fiorettisti Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi, che battono in finale la Francia, ma anche uno splendido bronzo dalla squadra di spada femminile griffato da Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi e Lucrezia Paulis.

Medaglia d'oro per il fioretto maschile azzurro. Di forza, di coraggio, di classe. Ammessi di diritto ai quarti di finale, gli azzurri hanno superato 45-26 l'Austria, entrando tra le migliori quattro squadre. Con la stessa caparbietà, i ragazzi del ct Simone Vanni, affiancato dal maestro Marco Vannini, hanno conquistato la finale per l'oro contro la Francia: 45-43 il verdetto che ha fatto esplodere il boato del palasport di Genova e poi risuonare per la terza volta in questo Europeo le note dell'Inno di Mameli.

