Fiorettiste e spadisti: due Dream team azzurri 

Milano. Due Dream team e due nuove medaglie d’oro per l’Italia in quella che diventa la più bella giornata ai mondiali di scherma di Milano. Un doppio successo che ha un sapore ancor più saporito perché conquistato battendo in entrambe le finali gli storici rivali francesi. Sono adesso 10 le medaglie in questa edizione dei Mondiali, a un passo dal record assoluto per l'Italia.

Ad aprire le danze è stato il quartetto del fioretto (Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Francesca Palumbo), in una sfida che le azzurre hanno praticamente guidato fin dall'inizio grazie alla solidità di Favaretto e Volpi. Di Palumbo gli ultimi assalti, chiusi con cattiveria sul 45-39. Soltanto ai Mondiali di Parigi 2010 e di Kazan 2014 infatti l'Italia era riuscita a conquistare le tre medaglie individuali e l'oro a squadre nel fioretto femminile.

E visto che l'appetito vien mangiando, subito dopo gli azzurri della spada maschile (Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara) hanno bissato il trionfo delle colleghe, battendo ancora la Francia in una sfida dominata fin dai primi assalti e conclusa sul 45-31. Una vittoria che all'Italia mancava dal 1993, quando arrivò l'oro nel torneo iridato di Essen, in Germania. Oggi i fiorettisti Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Tommaso Marini (che ieri hanno superato Qatar 45-16 e Belgio 45-29 e nei quarti sfideranno Hong Kong) cercheranno la classica ciliegina su una torta iridata.

