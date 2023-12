Fiorenzia Rancilio uccisa con un attrezzo da palestra 

Milano. La Procura di Milano inoltrerà all'ufficio gip la richiesta di convalida del fermo e di custodia cautelare in carcere per Guido Rancilio, il 35enne accusato di aver ucciso, nel loro appartamento in pieno centro, la madre Fiorenza Rancilio, 73 anni, ereditiera della nota famiglia italo-svizzera di immobiliaristi.

Stando a quanto appurato per ora nelle indagini dei carabinieri, l'uomo avrebbe colpito la madre alla testa con un attrezzo da palestra. Non risulta che il 35enne l'avesse già aggredita in passato. Non è stato interrogato per ora e non è riuscito a dire nulla sulle ragioni del gesto, ma è rimasto sempre in stato catatonico e confusionale. È piantonato in stato di fermo nel reparto di psichiatria del Policlinico di Milano. Da quanto si è saputo, il 35enne, difeso dall'avvocato Francesco Isolabella, in passato è stato visitato e seguito privatamente per problemi psichici, anche se dalla documentazione raccolta nelle indagini non risultano ricoveri. Da qui la decisione della Procura di chiedere per ora la custodia in carcere (poi ci saranno l'interrogatorio e la decisione del gip). Successivamente potranno essere svolte consulenze sul suo stato mentale, che influiranno anche sul fatto che l'uomo debba stare in carcere o in un struttura di cura.

