Fiorentina verso l’Europa 

Fiorentina 1

Verona 0

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 7; Kayode 6, Martinez Quarta 5 (27’ st Milenkovic 6), Ranieri 5.5, Biraghi 5.5; Maxime Lopez 5 (1’ st Arthur 6), Mandragora 5.5 (40’ st Mina sv.); Ikonè 5, Beltran 6.5, Sottil 5 (1’ st Kouame 6); Nzola 5.5 (1’ st Barak 6). In panchina: Christensen, Vannucchi, Pierozzi, Parisi, Bonaventura, Infantino, Amatucci, Brekalo. Allenatore Italiano 6.5.

Verona (4-3-3) : Montipò 6; Tchatchoua 6, Hien 6.5, Magnani 6 (1’ st Amione 6), Terracciano 6; Suslov 6.5 (17’ st Dawidowicz 6), Hongla 6.5, Folorunsho 6 (39’ st Mboula sv.); Ngonge 6, Djuric 4 (17’ st Henry 6), Lazovic 5.5 (30’ st Saponara 6). In panchina: Berardi, Perilli, Doig, Cruz, Kallon, Serdar, Cabal, Coppola, Bonazzoli. Allenatore Baroni 5.5.

Arbitro : Ferrieri Caputi 5.5.

Rete : 33’ st Beltran.

Note : prima del fischio di inizio è stato osservato 1’ di silenzio per ricordare l’ex giocatore Antonio Juliano. Al 2’ pt Terracciano para un rigore a Djuric. Ammoniti: Terracciano, Biraghi, Barak, Dawidowicz. Angoli: 5 a 1 per il Verona. Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Firenze. Una rete di Beltran nella ripresa, la sua prima su azione, ha permesso alla Fiorentina di battere il Verona e restare in corsa per la Champions. Una vittoria pesantissima per la squadra viola che ha patito l’assenza di Nico Gonzalez e le fatiche di Conference ma soprattutto la buona prestazione di un avversario che a dispetto della classifica avrebbe meritato di più. La squadra di Baroni, fiorentino ed ex viola, ha fallito un rigore con Djuric dopo soli 3’ e si è vista neutralizzare da Terracciano almeno tre occasioni nitide. Quando nel secondo tempo i gialloblù sono calati i viola ne hanno approfittato. Inizio arrembante per i veneti vicini al gol anche con Ngonge. Dopo l’intervallo e qualche fischio, Italiano ha ridisegnato la Fiorentina, che ha provato ad aumentare i giri senza riuscire a incidere, fino a quando sono passati con Beltran, con un gran tiro deviato da Amione.

