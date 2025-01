Fiorentina: Valentini e Folorunsho 

Si apre ufficialmente la finestra invernale del calciomercato, che durerà fino al 3 febbraio. Sarà quindi un mese intenso di trattative e c'è già chi si è portato avanti con il lavoro. E' il caso della Fiorentina che ha fatto arrivare Nicolas Valentini, difensore ormai ex Boca Juniors, e che ora ora sta cercando di prendere Michael Folorunsho dal Napoli e Luiz Henrique dal Botafogo. Ma la conquista da parte di questo giocatore del pallone d'oro del Sudamerica potrebbe farne lievitare il prezzo. Di sicuro c'è che il nuovo “Re delle Americhe”, grande talento finora frenato da qualche problema comportamentale, preferisce Firenze alla soluzione Lione, club di proprietà, così come Botafogo e Crystal Palace, dell'imprenditore statunitense John Textor. Su Luiz Henrique si è informato anche il Barcellona, che però ora non può fare acquisti. Intanto il ds dei viola Daniele Pradé sta cercando di stringere i tempi per la cessione di Martinez Quarta al River Plate. Per sostituirlo, il tecnico Raffaele Palladino insiste per avere Pablo Marì, ma il Monza non vuole cedere a gennaio il suo difensore. Molto attiva la Lazio, che ha dato proprio al Monza Akpa Akpro e ora sta definendo con l'Empoli l'acquisto di Fazzini, che la società toscana è disposta a cedere per 15 milioni. Il ds Angelo Fabiani prenderebbe il giocatore in prestito per uno o 2 milioni e il resto pagabile tra un anno. La Roma cerca anche l'ex Udinese Beto per rinforzare l'attacco, ma su questo giocatore si sono inserite anche Atalanta (che vuole anche Domenico Berardi del Sassuolo).

