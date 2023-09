Fiorentina, va bene anche così 

Genk 2

Fiorentina 2

Genk (4-2-3-1) : Vandevoord; Munoz, Sadick, McKenzie, Arteaga; Heynen, Galarza; El Khannous (43' st Hrosovsky), Fadera (1' st Baah), Oyen (32' st Ait El Hadj); Zekiri (28' st Arokodare). In panchina Van Crombrugge, Chambaere, Muhammad, Sor, El Ouahdi, Kayembe, Cuesta, Kongolo. All. Vrancken.

Fiorentina (4-3-3) : Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi (18' st Parisi); Mandragora (18' st Maxime Lopez), Arthur, Duncan; Gonzalez (1' st Kouamé), Beltran (27' st Nzola), Sottil (27' st Brekalo). In panchina Terracciano, Martinelli, Dodo, Quarta, Comuzzo, Amatucci, Infantino, Barak. All. Italiano.

Arbitro : Frappart (Fra).

Reti : pt 7' e 23' Ranieri, 12' Zekiri; st 40' McKenzie.

Note : angoli 4-3 per la Fiorentina. Rec. 5', 5, ammoniti Munoz, Mandragora, Biraghi.

La Fiorentina si ferma sul pari in casa del Genk. Non è bastata ai viola la doppietta di Luca Ranieri, un difensore che prima di stasera non aveva ancora mai segnato con questa maglia. Ai viola sono bastati 7 minuti per sbloccare il risultato con un colpo di testa di Ranieri sugli sviluppi di un corner. I belgi al 12' trovano il pareggio con una zampata di Zeqiri in mischia. I viola però poco prima della mezz'ora passano ancora con Ranieri pronto a raccogliere di testa in tuffo una spizzata di Milenkovic.

La formazione di casa provava a spingere per cercare di rimontare (dentro anche un centravanti possente come Arokodare) ma era sempre la Fiorentina, in cui nel frattempo erano entrati pure Parisi e il debuttante Maxime Lopez, ad andare più vicina al gol, ma né Milenkovic né soprattutto il neo entrato Nzola riuscivano a sfruttare due occasioni. Errori fatali, perché il Genk a 5’ dal tempo regolamentare pareggia conb McKenzie sfruttando la propria fisicità e ancora su un calcio piazzato. Brividi nel finale quando il Genk con Arokodare a botta sicura centra il palo.

Italiano adesso può sorridere.

