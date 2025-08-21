Fiorentina, una passeggiata 

Polissya 0

Fiorentina 3

Polissya (4-3-3) : Volynets; Korniichuk (15’ st Goncalves), Sarapii (38’ st Beskorovinyi), Chobotenko (38’ st Vialle), Kravchenko; Lednev, Babenko, Andriyevski (32’ st Talles Costa); Hutsukiak, Filippov (15’ st Haiduchyk), Nazarenko. In panchina Volynets, Ulihanets, Mykytyuk, Karaman). Allenatore Rotan.

Fiorentina (3-5-2) : De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri (41’ st Viti); Dodo, Sohm (31’ st Sabiri), Fagioli, Ndour (41’ st Fazzini), Gosens (31’ st Parisi); Kean, Gudmundsson (25’ st Dzeko). In panchina Martinelli, Lezzerini, Fortini, Marì, Kouadio, Richardson, Braschi. Allenatore Pioli.

Arbitro : Aghayev (Aze).

Reti : pt 8’ Volynets (aut.), 32’ Gosens; st 24’ Gudmundsson.

Note : espulso al 44’ pt Kean per fallo di reazione, ammoniti Gosens e Korniichuk.

Presov. A Presov in Slovacchia la Fiorentina inizia nel migliore dei modi la stagione battendo 3-0 gli ucraini del Polissya nella gara di andata dei playoff della Conference League. La squadra di Stefano Pioli, nonostante il netto risultato grazie all’autorete del portiere Kudryk su tiro di Kean (poi espulso per fallo di reazione alla fine del primo tempo) e ai gol di Gosens e Gudmundsson, è scesa in campo con il giusto atteggiamento, propositivo, con personalità e mettendo da subito in campo quello che vuole il suo allenatore. Il Cagliari, che attende i viola domenica, è avvisato.

La gara

Pronti via e dopo 2’ la Fiorentina va vicinissima al vantaggio con Pongracic, che salta più in alto di tutti sul calcio d’angolo di Gudmundsson, ma la palla esce di poco a lato. Passano altri 6’ e i viola passano: Kean prende palla sulla sinistra, si accentra e una volta arrivato all’incrocio dell’area calcia di potenza, il pallone passa sul primo palo e si insacca carambolando sul portiere Kudryk.

Come nelle previsioni è la Fiorentina a fare la partita. Nei primi 20’ gli ucraini non superano mai la metà campo. Al 23’ il Polissya per la prima volta si fa pericoloso: Andryievskiy mette un pallone al centro dell’area, Filippov colpisce bene di testa e indirizza la sfera nella parte bassa, sul primo palo, ma un grande intervento di De Gea, che devia in calcio d’angolo, nega ai rivali la gioia del gol. Dopo aver rifiatato un po’ la Fiorentina si rimette in cerca del secondo gol, che arriva al 32’: veloce ripartenza dei gigliati, Kean dalla destra arriva sul fondo e rimette al centro dell’area dove Gudmundsson non arriva, il pallone arriva sui piedi di Gosens che lo controlla e lo calcia sotto la traversa.

In dieci

La partita è in mano alla Fiorentina ma al 44’ la squadra di Stefano Pioli rimane in dieci per l’espulsione di Kean: un fallo di reazione su Sarapii che lo aveva afferrato per i capelli nel tentativo di fermalo. Nessuna decisione dell’arbitro invece sul giocatore del Polissya. Una situazione sulla quela il Var non è intervenuto creando un evidente errore. Resta l’ingenuità del centravanti viola, costata cara al giocatore e ai compagni.

Il secondo tempo

All'inizio della ripresa Pioli non effettua cambi e nonostante l’uomo in meno è sempre la Fiorentina a fare la partita. Dodo sulla destra trova spesso spazio libero per affondare e Gudmundsson indovina i giusti inserimenti per vie centrali, anche se manca la giocata giusta per segnare. Il giocatore islandese però non molla e il gol alla fine arriva: al 69’ prende palla sulla trequarti, avanza verso la porta e nonostante la marcatura dell’avversario calcia un diagonale di destro che supera Kudryk in uscita per il 3-0.

Un minuto dopo Pioli, tra gli appalusi di tutti i giocatori viola, lo sostituisce con Dzeko. La vittoria di fatto chiude i giochi per il passaggio alla fase a gironi. Giovedì prossimo a Reggio Emilia la gara di ritorno.

RIPRODUZIONE RISERVATA