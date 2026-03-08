Fiorentina, un pari e tanti fischi 

Fiorentina 0

Parma 0

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea; Dodo, Pongracic (41' st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison (35' st Fazzini), Mandragora (19' st Fabbian), Ndour (41' st Brescianini), Gudmundsson; Piccoli. In panchina Christensen, Leonardelli, Kouadio, Rugani, Fortini, Balbo, Braschi). Allenatore Vanoli.

Parma (5-3-2) : Corvi; Cremaschi, Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Nicolussi Caviglia (9' st Ordonez), Keita, Sorensen (37' st Estevez); Pellegrino (27' st Elphege), Strefezza (27' st Oristanio). In panchina Suzuki, Rinaldi, Carboni, Conde, Ndiaye, Mena Martinez, Ondrejka). Allenatore Cuesta.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Note: a ngoli 7 a 1 per la Fiorentina; recupero 1', 4'; ammoniti Mandragora, Dodo per gioco falloso; spettatori 20.534.

Firenze. È finita con un pareggio per 0-0 la sfida fra la Fiorentina e il Parma ed è un risultato che sta bene solo alla squadra emiliana, arrivata a Firenze con una classifica tranquilla e dunque senza pressione.

Viceversa, la squadra di Paolo Vanoli continua a deludere e se pure, complice la sconfitta della Cremonese a Lecce, sarebbe salva se il campionato finisse oggi, l'obiettivo della permanenza in serie A per i viola è ancora tutto da raggiungere. Anche perché, senza Kean che alla fine ha dato forfait non avendo smaltito il fastidio alla tibia, quello del gol è un problema che sta pesando: è la seconda gara di fila per la Fiorentina senza segnare dopo il 3-0 subito lunedì a Udine.

