VaiOnline
Al Franchi.
09 marzo 2026 alle 00:23

Fiorentina, un pari e tanti fischi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fiorentina 0

Parma 0

Fiorentina (4-1-4-1) : De Gea; Dodo, Pongracic (41' st Comuzzo), Ranieri, Gosens; Fagioli; Harrison (35' st Fazzini), Mandragora (19' st Fabbian), Ndour (41' st Brescianini), Gudmundsson; Piccoli. In panchina Christensen, Leonardelli, Kouadio, Rugani, Fortini, Balbo, Braschi). Allenatore Vanoli.

Parma (5-3-2) : Corvi; Cremaschi, Delprato, Troilo, Circati, Valeri; Nicolussi Caviglia (9' st Ordonez), Keita, Sorensen (37' st Estevez); Pellegrino (27' st Elphege), Strefezza (27' st Oristanio). In panchina Suzuki, Rinaldi, Carboni, Conde, Ndiaye, Mena Martinez, Ondrejka). Allenatore Cuesta.

Arbitro : Zufferli di Udine.

Note: a ngoli 7 a 1 per la Fiorentina; recupero 1', 4'; ammoniti Mandragora, Dodo per gioco falloso; spettatori 20.534.

Firenze. È finita con un pareggio per 0-0 la sfida fra la Fiorentina e il Parma ed è un risultato che sta bene solo alla squadra emiliana, arrivata a Firenze con una classifica tranquilla e dunque senza pressione.

Viceversa, la squadra di Paolo Vanoli continua a deludere e se pure, complice la sconfitta della Cremonese a Lecce, sarebbe salva se il campionato finisse oggi, l'obiettivo della permanenza in serie A per i viola è ancora tutto da raggiungere. Anche perché, senza Kean che alla fine ha dato forfait non avendo smaltito il fastidio alla tibia, quello del gol è un problema che sta pesando: è la seconda gara di fila per la Fiorentina senza segnare dopo il 3-0 subito lunedì a Udine.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Trump: Meloni ci aiuta Ed esplode la polemica

La premier: la nostra presenza militare ha uno scopo esclusivamente difensivo 
Il conflitto

Petrolio su del 30% in una settimana: «Verso i 100 dollari»

I mercati temono una guerra lunga Gli Usa assicurano: «Hormuz riaprirà» 
La storia.

«Finalmente a casa, grazie a tutti»

Giovanni G. Scanu
Emergenza giovani

«Ringraziamo che nostro figlio sia vivo»

I genitori del 16enne picchiato fuori da scuola a Monserrato: «Furia immotivata» 
Matteo Vercelli
La tragedia

Fuori strada con l’auto: la vittima è un 40enne contadino di Samassi

Serrenti, dramma sulla Provinciale 56: Diego Murru era a bordo di una Punto 
Nicole Fenu
No degli attivisti alla proposta di collaborazione della Regione

«A Quartu solo i primi cavi: nell’Isola sorgeranno  altri 24 Tyrrhenian Link»

Per i comitati Terra Mala sarebbe un prototipo: «Va monitorato al di là delle rassicurazioni» 
Lorenzo Piras
Genova

Anziana uccisa in casa, fermato il figlio

Colpita molte volte con un coltello da cucina: l’uomo, 52enne, viveva con lei 