Fiorentina, un gol e ottavi centrati 

Ferencváros 1

Fiorentina 1

Ferencváros (4-2-3-1) : Dibusz; Makreckis, Aaneba, Cissé, Civic (20' st Botka); Abu Fani, Esiti (35' st Ben Romdahne); Katona (35' st Besic), Zachariassen, Marquinhos; Varga (13' st Lisztes). In panchina A. Varga, Radnoti, Owusu, Siger, Paszka, Pesic. All. Stankovic.

Fiorentina (4-2-3-1) : Christen- sen; Kayode, Milenkovic, Rani- eri, Parisi; Mandragora (18' st Nzola), Maxime Lopez; Nico Gonzalez (20' pt Ikoné), Barak, Brekalo (18' st Kouamé); Bel- tran. In panchina Terracciano, Vannucchi, Infantino, Mina, Quarta, Comuzzo, Pierozzi, Amatucci. All. Italiano.

Arbitro : Godinho (Por).

Reti : st 3' Zachariassen, 28' st Ranieri.

Budapest. La Fiorentina pareggia 1-1 in casa del Ferencvaros e si qualifica per gli ottavi di finale della Conference League di marzo ma rischia di perdere per molte settimane il suo miglior giocatore Nico Gonzalez. Un pari che permette anche alla squadra di Dejan Stankovic di qualificarsi per i playoff di Conference. Il primo tempo è praticamente di marca Fiorentina, le reti nella ripresa: al 3' assist di Abu Fani e Zachariassen aggancia il pallone davanti a Parisi e batte Christensen. La reazione dei viola si concreta al 72': Luca Ranieri batte Dibusz su azione di corner per la gioia dei propri compagni e dei mille tifosi viola presenti.

