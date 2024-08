Fiorentina, tutto rimandato 

Fiorentina 3

Puskas Academia 3

Fiorentina (3-4-2-1) : De Gea; Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode (1’ st Dodo), Mandragora, Bianco (21’ st Amrabat), Parisi; Colpani (11’ st Ikoné), Sottil (32’ st Kouamé); Beltran (1’ st Kean). Allenatore Palladino .

Puskas Akademia (4-2-3-1) : Pécsi; Maceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill (1’ st Komaromi); Favorov (38’ st Colley), Plšek, Nissila; Soisalo, Nagy; Puljic (38’ st Szolnoki). Allenatore Hornyak.

Arbitro : Delayod (Fra).

Reti : pt 9’ Nagy (r), 12’ Soisalo, 48’ Sottil; st 22’ Quarta, 30’ Kean, 44’ Golla.

Note : ammoniti Quarta, Nagy, Pongracic, Biraghi.

Firenze. La nuova Fiorentina di Palladino soffre, rimonta, ribalta la gara e poi si fa beffare all’ultimo minuto. Così l’esordio ufficiale in stagione della Viola nei playoff di Conference League, il torneo che l’ha vista finalista nelle ultime due stagioni, finisce 3-3 e la qualificazione è rimandata di una settimana in casa degli ungheresi della Puskas Academia.

C’è molto da sistemare nella formazione dell’ex allenatore del Monza, ma è presto per giudicare anche se una precoce eliminazione dall’Europa sarebbe un fallimento. Pronti via e in 12’ gli ospiti sono già 2-0 grazie alle reti di di Nagy su rigore (colpevole Kayode) e Soisalo. La Fiorentina sembra incapace di reagire, tanto che il portiere De Gea deve intervenire altre volte. Poi un lampo di Sottil, ex del Cagliari, riapre improvvisamente il match a primo tempo scaduto.

Il gol dà energia ai Viola, che nella ripresa prendono le redini del gioco. Così al 22’ un colpo di testa di Quarta riporta la partita in parità, e dopo 2’ arriva l’occasione per il vantaggio: Sottil manda in porta Ikoné che vede Kean solo in area ma il passaggio del francese è troppo forte. Al 30’ però un diagonale dello stesso Kean ribalta del tutto la gara e fa esultare i tifosi. Sembra fatta, anche perché ancora De Gea compie una prodezza e salva il risultato. Ma proprio al 90’ un colpo di testa di Golla, lasciato solo in area (altro errore di Kayode) consente alla Puskas Academia di pareggiare. Tutto rimandato di una settimana. «Brutta partenza», ammette Palladino, «abbiamo fatto tanti errori tecnici che non si vedono neanche in allenamento. Poi nella ripresa mi è piaciuto l’atteggiamento di squadra. Abbiamo rimontato, il rammarico è aver preso gol su un calcio piazzato. C’è tanto da migliorare».

