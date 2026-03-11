Fiorentina, stasera i polacchi del Rakow Poi testa a Cremona 

Stasera il Rakow, lunedì la Cremonese: sono giorni sempre più intensi per la Fiorentina chiamata a disputare l'andata degli ottavi di Conference League al Franchi (ore 21) e a prepararsi poi per lo scontro diretto a Cremona, una tappa cruciale nella corsa verso la salvezza. «Adesso siamo concentrati sulla coppa a cui teniamo molto, vogliamo onorarla e cercare di andare avanti il più possibile, ma devo anche pensare allo spareggio di lunedì», è l'ammissione di Paolo Vanoli alla vigilia della partita contro un'altra squadra polacca dopo lo Jagiellonia, eliminato ai playoff due settimane fa non senza correre qualche rischio nonostante la vittoria per 3-0 nella gara d'andata seguita al ko interno per 4-2. L'auspicio del tecnico e dei tifosi è che l'approccio e l'esito della partita siano diversi, anche se il Rakow è dotata di giocatori di livello, a partire dall'attaccante Brunes, 25 anni, cugino di Haaland, il bomber del Manchester City e della nazionale norvegese. In rosa anche l'ex veronese Dawidowidz e Fran Tudor, nipote dell'ex tecnico della Juventus ora al Tottenham. «Il Rakow gioca in modo diverso dallo Jagiellonia, è una formazione più aggressiva, dovremo fare una prova attenta e intelligente», ha spiegato Vanoli.

Per l'attacco più opzioni: confermare Piccoli, adattare Gudmundsson o lanciare il primavera Braschi. La rotazione in ogni caso si annuncia ampia proprio tenendo conto della trasferta di Cremona, e oltre ad alcuni giovani (da Fortini a Balbo) e a diverse seconde linee, da Fabbian a Fazzini. Mentre in porta è annunciato Christensen inserito nella lista Uefa per l'infortunio di Lezzerini.

