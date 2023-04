Fiorentina scatenata  in casa del Poznań 

Lech Poznan 1

Fiorentina 4

Lech Poznan (4-2-3-1) : Bednarek; Joel Pereira, Satka, Milic, Rebocho; Karlstrom, Kvekveskiri (31' st Sousa); Skoras (31' st Ba Loua), Velde, Marchwinsk, Velde; Ishak (31' st Sobiech). In panchina: Holec, Czerwinski, Douglas, Gurgul, Tsitaishvili. Allenatore Van den Brom.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Amrabat, Mandragora (40' st Barak); Gonzalez (5' st Ikoné), Bonaventura (33' st Castrovilli), Brekalo (40' st Sottil); Cabral (33' st Jovic). In panchina: Cerofolini, Terzic, Venuti, Igor, Duncan, Kouamé, Saponara, Kouamé. Allenatore Italiano.

Arbitro : Peljto (Bosnia).

Reti : nel pt 4' Cabral, 20' Velde, 41' Gonzalez; nel st 14' Bonaventura, 18' Ikoné.

Poznań. Con una prestazione sontuosa e quattro gol realizzati, la Fiorentina supera il Lech Poznan finora imbattuto nel proprio stadio e ipoteca il passaggio alle semifinali di Conference League. Per la squadra di Italiano si tratta della nona vittoria di fila nella competizione europea, 13° risultato positivo consecutivo, a suggello di un periodo davvero magico. Nonostante la bolgia del Miejski Stadion i viola hanno impiegato appena tre minuti e 20 secondi per sbloccare il risultato: sul gran tiro di Nico Gonzalez respinto sul palo Cabral si è fatto trovare pronto per il decimo gol da inizio 2023. Al 20’ il pari con Velde con una conclusione dal limite: da allora Terracciano e compagni correranno pochi rischi. Poco prima dell'intervallo Gonzalez di testa su assist di Biraghi ha riportato in avanti la sua squadra. A inizio ripresa i viola hanno perso Gonzalez colpito duro ad un ginocchio in uno scontro, al suo posto Ikoné. E proprio da uno spunto del francese è nato il gol di Bonaventura, uno spettacolare bolide da fuori area. Poi lo stesso Ikoné ha timbrato di lì a poco il poker per una serata da incorniciare.

