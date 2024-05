Fiorentina, riparti: arriva l’Atalanta 

Gli ultimi dodici mesi della Fiorentina: tre finali perse, due trofei europei sfumati nel finale di partita. Ma se dopo la sconfitta di Praga con il West Ham dell'anno scorso c'era almeno la voglia di ripartire e riprovarci, stavolta si ha la netta sensazione di essere alla fine di un ciclo. Dopo la sconfitta dell'Aek Arena con l'Olympiacos, la Fiorentina si è rimessa subito al lavoro a Firenze: domenica, infatti, c'è da giocare l'epilogo del campionato, la partita con l'Atalanta saltata per la morte del dg Joe Barone. Una partita che non conta per la definizione della classifica ma che sarebbe potuta essere una sorta di amichevole celebrativa fra le due squadre che hanno portato un trofeo al calcio italiano.

Vincenzo Italiano ha detto che parlerà nei prossimi giorni con il presidente Commisso, ma che il suo futuro sia lontano da Firenze sembra ormai una certezza. Così come ai saluti sono molti giocatori. Si dovrà ricominciare da un nuovo allenatore (Palladino in pole, Aquilani l’alternativa) e ricostruire una squadra che giocherà per il terzo anno consecutivo la Conference League, con tutte le relative paturnie che questo trofeo maledetto evoca per Firenze. Sullo sfondo, la più grossa lacuna della Fiorentina, ovvero la mancanza di un centravanti che capitalizzi la sempre imponente mole di gioco creata. Primo vero obiettivo della campagna di rafforzamento.

