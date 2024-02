Fiorentina raggiunta e contestata 

Empoli 1

Fiorentina 1

Empoli (3-4-2-1) : Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi (1’ st Cancellieri), Grassi (28’ pt Marin), Maleh (35’ st Fazzini), Cacace (42’ st Pezzella); Zurkowski, Cambiaghi; Cerri (1’ st Niang). In panchina: 1 Perisan, 40 Vertua, 2 Goglichidze, 19 Bereszynski, 8 Kovalenko, 30 Bastoni, 7 Shpendi, 23 Destro. Allenatore: Nicola.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Faraoni (17’ st Kayode), Milenkovic, Quarta, Biraghi (30’ st Parisi); Duncan (17’ st Arthur), Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil (27’ st Ikone); Belotti (27’ st Bonaventura). In panchina: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 16 Ranieri, 8 Lopez, 19 Infantino, 37 Comuzzo, 72 Barak, 18 N'Zola. Allenatore: Italiano.

Arbitro : Pairetto di Nichelino.

Reti : nel pt 29’ Beltran; nel st 11’ Niang (rig.).

Note : angoli 3-0 per la Fiorentina. Recupero: 5’ e 4’. Ammoniti: Gyasi (E), Biraghi (F), Luperto (E), Zurkowski (E), Beltran (F).

Empoli. Finisce in parità il derby dell’Arno. Nel primo tempo gol di Beltran per i viola, nella ripresa pari su rigore per Niang, entrato a inizio secondo tempo. M’Baye Niang è il primo giocatore dell’Empoli capace di andare a segno nelle prime due presenze assolute con il club toscano in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. Peraltro il senegalese ha segnato sempre dal dischetto. La Fiorentina ha avuto una breve contestazione della sua tifoseria che chiede alla squadra di Italiano maggiore impegno. Per l’Empoli, ma soprattutto per Davide Nicola, è il quinto risultato utile consecutivo nelle cinque gare.

