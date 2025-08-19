Fiorentina, prima l’Europa 

Prima della trasferta di Cagliari, per la Fiorentina c'è da pensare al debutto europeo. I viola saranno protagonisti domani alle 20 alla Tatran Arena di Presov, in Slovacchia, contro gli ucraini del Polissya Zhytomyr. È l'andata dei playoff di Conference League, competizione dove la squadra gigliata partecipa per la quarta edizione su cinque: l'obiettivo di Stefano Pioli, che torna anche in una gara ufficiale sulla panchina della Fiorentina, è chiudere già dal match di andata il discorso qualificazione per poi potersi dedicare al campionato.

Per questo motivo si attende una formazione senza particolare turnover in vista di domenica, al netto di qualche giocatore ancora non al meglio della condizione. È dunque possibile che col Polissya Pioli opti per il tridente pesante: Džeko-Guðmundsson-Kean, sarebbe il segnale della volontà di non lasciare aperta la questione passaggio del turno oltre domani.

La vigilia

Oggi la Fiorentina svolge la rifinitura al Viola Park alle 9.15, quindi il trasferimento in Slovacchia, dove alle 18.45 è in programma la conferenza stampa di Pioli accompagnato da un calciatore. La sorpresa dalla lista Uefa per le due partite contro gli ucraini è la presenza di Abdelhamid Sabiri: il marocchino è di proprietà dei viola da gennaio 2023 ma non ha mai giocato, prestato tra Sampdoria, Arabia Saudita ed Emirati fino al rientro a luglio.

Dopo il match di domani, i toscani faranno ritorno a Firenze da Presov prima di presentarsi sabato in Sardegna. Il rientro è in programma giovedì 28 alle 20 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove la società ha trovato ospitalità a livello europeo visti i lavori al Franchi.

Il mercato

Molto delle ultime due settimane di trattative passa dal nome di Lucas Beltrán, con l'argentino in uscita. Sembrava fatta per la sua cessione già a inizio agosto al Flamengo a circa 15 milioni di euro, ma il trasferimento è saltato all'ultimo per volontà del giocatore. Su di lui ora ci sono alcuni club russi e la speranza della Fiorentina è che arrivi quanto prima la partenza, per liberare uno slot in attacco. In difesa, invece, può salutare Pablo Marí dopo appena sei mesi dall'arrivo a gennaio dal Monza: Pioli sta chiedendo un altro centrale alla società.

Un altro giocatore che dovrebbe lasciare Firenze è Amir Richardson, utilizzato spesso nella scorsa stagione ma soprattutto a gara in corso. E pure il futuro di Rolando Mandragora, uno dei giocatori principali, è in bilico: il centrocampista ha un anno di contratto e, per il momento, non è arrivata un'intesa sul rinnovo. Ma è molto probabile - complice anche la necessità di blindare la qualificazione in Conference League - che il grosso delle operazioni la dirigenza viola le completi dopo Cagliari, presentandosi all'Unipol Domus con la rosa attuale.

