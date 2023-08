Fiorentina, non finisce qui 

Rapid Vienna 1

Fiorentina 0

Rapid Vienna (4-2-3-1) : Hedl; Schick, Querfeld, Hofmann, Auer (47’ st Moormann); Kerschbaum, Sattlberger; Oswald (26’ st Kuhn), Seidl (47’ st Greil), Grull (36’ st Bajic); Burgstaller. Allenatore Barisic.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri (36’ st Quarta), Biraghi; Arthur, Mandragora (36’ st Duncan); Gonzalez, Bonaventura (26’ st Infantino), Brekalo (12’ st Sottil); Nzola (36’ st Beltran). Allenatore Italiano.

Arbitro : Pajac (Cro).

Rete : nel pt 35’ Grull (rigore).

Note : ammoniti Mandragora, Hofman, Schick e Bonaventura.

Vienna. Comincia con una sconfitta l’avventura europea della Fiorentina: l’andata playoff di Conference League, competizione in cui i viola sono stati finalisti nella edizione passata perdendo 2-1 con il West Ham, se l’è aggiudicata il Rapid Vienna per 1-0: decisivo il rigore realizzato nel primo tempo da Gruell su fallo di Mandragora. La squadra di Vincenzo Italiano è stata meno brillante rispetto al debutto in campionato (il 4-1 a Marassi di sabato con il Genoa), non ha inciso davanti e ha faticato nella manovra contro un avversario più in forma. Niente è compromesso, giovedì nel ritorno al Franchi la Fiorentina potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi ieri assenti per la squalifica Uefa dopo i tafferugli a Basilea nella passata stagione.

All’Allianz Stadion hanno giocato 10/11 della formazione schierata nella prima di campionato, unica eccezione Dodò al posto dell’indisponibile Kayode. Gli austriaci sostenuti dal pubblico hanno creato da subito pericoli con Gruell, Hofmann e Schick. I viola hanno cercato di prendere l’iniziativa ma gli avversari si chiudevano bene e né Nzola, poco servito, né Gonzalez e Bonaventura sono riusciti a impegnare Hedl. Col tempo il Rapid ha fatto valere la sua fisicità e poco dopo la mezz’ora è passato con Gruell su rigore assegnato per una trattenuta di Mandragora su Hofmann.

Nella ripresa i viola hanno attaccato con frenesia senza bucare una difesa chiusa in un’area intasata. La qualificazione è aperta. «Abbiamo pagato un primo tempo poco brillante ma la reazione nella ripresa mi fa ben sperare», ha dichiarato Italiano.

