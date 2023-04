Fiorentina, lo 0-0  con la Cremonese  vale la finalissima  

Fiorentina 0

Cremonese 0

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor (20' st Ranieri), Biraghi; Castrovilli (38' st Amrabat), Mandragora; Ikonè (20' st Sottil), Barak, Nico Gonzalez (46' st Kouamé); Cabral. In panchina Cerofolini, Vannucchi, Quarta, Venuti, Terzic, Duncan, Bianco, Jovic, Saponara, Brekalo. Allenatore Italiano.

Cremonese (4-3-1-2) : Sarr; Sernicola, Ferrari, Lochoshvili, Quagliata (22' st Buonaiuto); Ghiglione (1' st Valeri), Pickel, Meitè; Galdames; Felix (25' st Castagnetti), Okereke (11' st Dessers). In panchina Carnesecchi, Saro, Vasquez, Benassi, Acella, Ciofani, Basso. Allenatore Ballardini.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Firenze. Nove anni dopo, la Fiorentina torna in finale di Coppa Italia grazie al successo sulla Cremonese nella doppia sfida di semifinale e si preparano ad affrontare l'Inter, il 24 maggio all'Olimpico. I viola pareggiano 0-0 al Franchi e, grazie al 2-0 della gara di andata, conquistano la loro undicesima finale della coppa tricolore. La partita, sotto gli occhi tra gli altri del presidente Commisso, non è stata ricca di occasioni ma la posta in palio era alta. Nel primo tempo la Cremonese si è chiusa abbastanza nella sua metà campo e quando ha avuto la possibilità ha cercato di creare problemi in velocità soprattutto sulla corsia di sinistra ma senza mai riuscire a tirare verso la porta difesa da Terracciano. La Fiorentina, invece, ha provato a trovare varchi liberi per arrivare a essere pericolosa, riuscendoci sporadicamente. Nella ripresa la Fiorentina si mette nella metà campo della Cremonese, che a sua volta cerca d'impensierire i vola con le accelerazioni di Afena-Gyan. Ballardini cambia anche il suo attacco, inserendo al centro Dessers per Okereke. Italiano al 19' risponde inserendo Sottil per Ikone e poi Ranieri per l'infortunato Igor, che in un intervento difensivo ha riportato un problema alla schiena. Al 21' Castrovilli recupera fuori area una corta respinta della difesa della Cremonese ma il suo tiro centrale viene murato dalla selva di gambe all'interno della difesa grigiorossa. Marinelli concede cinque minuti di recupero, poi inizia la festa dei 30mila per il traguardo raggiunto da Cabral e compagni.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata