Fiorentina, lezione all’Inter 

Fiorentina 3

Inter 0

Fiorentina (4-4-2) : De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens (88’ Colpani), Dodo, Richardson, Mandragora, Parisi, Beltran (91’ Cataldi), Kean (91’ Caprini). Allenatore Palladino.

Inter (3-5-2) : Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni (69’ Dimarco), Dumfries, Frattesi (82’ Asllani), Calhanoglu (69’ Arnautovic), Mkhitaryan (23’ Barella), Carlos Augusto (82’ Taremi), Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore Inzaghi.

Arbitro : Doveri di Roma.

Reti : st 15’ Ranieri, 23’ e 45’ Kean.

Note : ammonito Kean.

Firenze. L’Inter crolla al Franchi e resta a -3 dal Napoli capolista, la Fiorentina aggancia la Lazio al quarto posto a 42 punti. Senza storia il recupero del match valido per la 14ma giornata di Serie A interrotto il primo dicembre al 17’ per il malore del centrocampista Edoardo Bove. Che ieri ha assistito dalla panchina al trionfo dei compagni sui campioni d’Italia: 3-0 con la rete di Ranieri e la doppietta di un sontuoso Kean.

Palladino all’ultimo momento deve rinunciare anche a Gudmundsson, colpito da una tonsillite, ma non subisce contraccolpi. Parziale turnover per Inzaghi, che preferisce lasciare in panchina Barella e Dimarco. Al 19’ (la partita è ripresa dal 17’) Lautaro cerca il gol con un tiro dalla distanza con De Gea che devia il pallone in angolo. Al 30’ Inter in gol con Carlos Augusto, ma è fuorigioco. Al 33’ colpo di testa ravvicinato di Kean e Sommer respinge di piede. Al 39’ Dodo angola troppo sul secondo palo.

Nella ripresa al 15’ la Fiorentina passa: angolo di Mandragora, a centro area Ranieri di sinistro al volo insacca. Al 17’ Lautaro calcia in area ma il tiro viene deviato da Ranieri in angolo. Al 23’ Kean di testa, su cross di Dodo, infila la sua 14esima rete in campionato e viene abbracciato da tutta la squadra, compreso Bove. Inzaghi inserisce Barella, Dimarco, Arnautovic, Taremi e Carlos Augusto per ribaltare una squadra lenta e prevedibile. Al 42’ Arnautovic potrebbe riaprire la partita ma davanti al primo palo non aggancia. Al 90’ errore in disimpegno dell’Inter, Kean vede Sommer fuori dai pali e da lontano segna il 3-0. E il Franchi esplode.

«Abbiamo sbagliato completamente partita, la sconfitta è meritata», il commento di Simone Inzaghi, «torniamo a casa feriti ma pronti a ripartire più forti di prima». Lunedì sera curiosamente è in programma la gara di ritorno, stavolta a San Siro.

