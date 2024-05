Fiorentina, la beffa arriva al 116’ 

OLYMPIACOS 1

FIORENTINA 0

(dopo itempi supplementari)

Olympiacos (4-2-3-1) : Tzolakis, Rodinei, Retsos, David Carmo, Ortega (1' pts Quini), Hezze, Iborra, Podence (1' sts Masouras), Chiquinho (33' st Horta), Fortounis (27' st Jo- vetic), El Kaabi. (15' sts El-Arabi). In panchina Paschalakis, Papadoudis, Richards, Ntoi, Apostoloupolos, Alexandropulos, Joao Carvalho. All. Mendilibar.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano, Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi (1' sts Ranieri), Mandragora, Arthur (29' st Dun- can), Nico Gonzalez (1' sts Bel- tran), Bonaventura (37' st Barak), Kouamé (37' st Ikoné), Belotti (14' st Nzola). In panchina Christen- sen, Kayode, Faraoni, Parisi, Lopez, Infantino. All. Italiano.

Arbitro : Artur Soares Dias (Por).

Reti : nel sts 11' El Kaabi.

Atene. La notte degli incubi non finisce mai. La Fiorentina di Vincenzo Italiano perde un'altra finale, la terza consecutiva, la seconda in due anni in Conference League. Dopo Praga, anche Atene si aggiunge alla lista nera dei grandi rimpianti viola. L'ha decisa El Kaabi, il centravanti marocchino, già giustiziere dell'Aston Villa, annullato per 115 minuti, ma che nel secondo tempo supplementare ha trovato la testa vincente che scrive una pagina di storia: nello stadio dell'Aek Atene a festeggiare sono i loro arcinemici dell'Olympiacos, in una notte che vede il calcio greco conquistare la sua prima coppa europea, per giunta proprio ad Atene.

Le lacrime

Per la Fiorentina sono ancora lacrime amarissime. Le lacrime di una sconfitta arrivata come l'anno scorso nei minuti finali di una partita dove aveva prevalso l'equilibrio assoluto, ma che ha visto anche una squadra, come troppo spesso in questa stagione, costruire tanto e concretizzare poco e niente. Il ciclo di Vincenzo Italiano a Firenze termina così: con due successi europei sfiorati, ma mancati. Ad Atene non è bastata una evidente superiorità tecnica, non è bastato il controllo per 115 minuti. Anche perché, è mancata la capitalizzazione di tutto ciò che di buono la squadra ha fatto. È mancato il gol: in questo gioco non è un dettaglio di poco conto. L'anno prossimo si ripartirà di nuovo dalla Conference League (dove dunque nons arà ripescato il Torino), ma non ci sarà Vincenzo Italiano in panchina e non ci saranno nemmeno molti dei protagonisti di questa finale persa.

La partita

I primi novanta minuti sono stati una battaglia di tensione: troppo alta la posta in palio per potersi permettere un errore. Nessuna delle due squadre ha avuto una netta supremazia: se una delle due l'avesse vinta al 90° sarebbe stato, appunto, per un episodio favorevole, magari propiziato da qualcosa di sbagliato fatto dall'altra squadra. Occasioni, però, ce ne sono state da entrambe le parti e Terracciano è stato insuperabile. Poi, però, quando già si pensava a chi avrebbe dovuto calciare i rigori, gli dei del- l'Olimpo hanno mandato il loro eroe ha risolvere le sorti della partita. Ayoub El Kaabi ha 31 anni è non aveva mai giocato una stagione in Europa: è stato il protagonista della vittoria della Conference ed è entrato per sempre negli incubi dei tifosi viola.

