Fiorentina in difesa, all’attacco la Lazio  

La Fiorentina è a metà dell’opera. Per entrare nei quarti di finale di Conference League deve difendere alle 18.45 (Sky Sport) il gol di vantaggio segnato Barak all’andata. Ma il Sivasspor (formazione di bassa classifica nel campionato turco) non va sottovalutato: «Questa partita è molto importante, abbiamo tanta voglia di andare avanti e di gioire», dice Vincenzo Italiano. «Abbiamo un piccolo vantaggio e faremo di tutto per salvaguardarlo. Speriamo di dare battaglia come all'andata». L'assenza contemporanea di Biraghi (squalificato) e Terzic (infortunato) porterà all'impiego di Ranieri nel ruolo di terzino sinistro. Volato martedì a Madrid per questioni burocratiche con il permesso della società, Luka Jovic s'aggregherà poi ai compagni. In porta, chance per Sirigu.

La rimonta

Un’impresa di ben altro spessore è quella di cui ha bisogno la Lazio alle 21 ad Alkmaar, nell’Olanda Settentrionale, e su Sky Sport. L’AZ ha vinto in rimonta all’Olimpico (2-1) e parte favorita. Anche perché a Maurizio Sarri all’AFAS Stadion mancherà Ciro Immobile. Il tecnico vuole ripartire dalla gara d’andata, nella quale abbiamo costruito tanto ma ci è mancata la cattiveria sotto porta. Tutto quello che hanno costruito loro gliel’abbiamo concesso noi», ha detto a Sky Sport. «Vediamo se riusciamo a essere la squadra ammirata in campionato», ha concluso. «Dal 4 gennaio giochiamo ogni tre giorni dopo un Mondiale stupido. E ora lo vogliono fare a 48 squadre: folle».

