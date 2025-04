Fiorentina, è il momento della verità 

La Fiorentina si prepara ad affrontare il Cagliari in un match delicatissimo per il suo cammino europeo. Gli uomini di Palladino sono reduci dal passaggio del turno in Conference League, dopo il pareggio sofferto (2-2) contro gli sloveni del Celje giovedì sera, approdando per la terza volta consecutiva alla semifinale della competizione, grazie anche al 2-1 dell’andata.

Ambiente

Un risultato che ha portato un enorme entusiasmo alla Viola che mai quanto quest’anno spera di alzare in alto il trofeo, impresa rimasta sinora incompiuta. Venendo al campionato, per preparare la gara con il Cagliari i toscani avranno a disposizione solo 4 giorni, molto pochi per recuperare. A proposito di fatica, iniziano a notarsi segnali di stanchezza a partire proprio dalla gara di Conference, specie alla ripresa: la squadra di Palladino è andata in affanno, permettendo agli sloveni di ribaltare l'iniziale vantaggio in soli 11 minuti. Non solo, anche in campionato qualcosa non va, brucia ancora il pari con il Parma, risultato che va stretto ai tifosi e alla squadra, contro un'avversaria che lotta per la permanenza in Serie A. Per questo motivo, lunedì le aspettative sono molto alte. Vero, però, che la Viola dimostra di far meglio più con le grandi che con le piccole, trascinata da uno straordinario Kean arrivato a quota 23 gol stagionali (l'ultimo giocatore della Fiorentina a realizzarne altrettanti o più in una singola annata è stato Alberto Gilardino, 25 nel 2008/09). Le difficoltà, al contrario, sono arrivate più volte proprio con le squadre di bassa classifica. Oltre al pari con il Parma, si registrano infatti anche le sconfitte contro il Verona, il Como e il Monza. Forse, i punti persi col Parma sono stati l’ultima occasione per sperare di rimanere sul treno Champions ed Europa League. D’altronde mancano solo 6 match e proprio il Cagliari in trasferta non sembra l’avversario migliore contro cui ottenere bottino pieno.

Dal campo

Palladino ha già recuperato in extremis per la gara di Conference Gosens e Parisi. I due contro il Cagliari avranno quindi qualche allenamento in più sulle gambe. Resta l’incognita Colpani, il trequartista viola è fermo ai box ormai da diverse settimane, lo stesso Palladino ha annunciato la sua indisponibilità per la gara di Conference e difficilmente riuscirà ad essere tra i convocati contro il Cagliari. L’ex Monza alle prese con una lussazione al mesopiede è costantemente monitorato, dovrebbe tornare a disposizione per la 34^ giornata tra Fiorentina-Empoli. Col passaggio al 3-5-2 per lui sarà comunque difficile ritrovare spazio tra i titolari, vista la concorrenza con Gudmunson e Beltra, in perfetto sintonia alle spalle di Kean. Sono ben 4 i giocatori diffidati: Ranieri, Folorunsho, Fagioli e Pablo Marì.

RIPRODUZIONE RISERVATA