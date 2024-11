Fiorentina da Champions, il Genoa affonda 

Genoa 0

Fiorentina 1

Genoa (4-4-2) : Leali, Sabelli (33’ st Zanoli), Vogliacco, Vasquez, Matturro, Frendrup, Badelj (25’ st Miretti), Thorsby (33’ st Pereiro), Martin, Ekhator (25’ st Masini), Pinamonti. Allenatore Gilardino.

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea, Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Gosens, Richardson (18’ st Adli), Bove (28’ st Mandragora), Colpani (28’ st Ikoné), Beltran (37’ st Rubino), Sottil (37’ st Biraghi), Kouamé. Allenatore Palladino.

Arbitro : Chiffi di Padova.

Rete : st 28’ Gosens.

Note : ammoniti Pinamonti, Richardson, Martinez Quarta, Vogliacco, Matturro, Vasquez.

Genova. L a Fiorentina vince al Ferraris grazie a un gol di Gosens ma deve ringraziare De Gea decisivo in almeno tre occasioni. Il Genoa nonostante le 10 assenze, e Balotelli non convocato, se la gioca sino all’ultimo e finisce tra gli applausi dei tifosi. I viola però volano al terzo posto in compagnia dell’Atalanta (scavalcando la Juventus), i rossoblù restano all’ultimo posto. I ritmi sono bassi e permettono ai padroni di casa di controllare i giocatori di Palladino. L’avvio è rossoblù, ma la Fiorentina cresce e ne finale della frazione per due volte impegna Leali. Ripresa sulla falsa riga del primo tempo. Al 28’ cross da destra di Beltran, mischia in area e Gosens rasoterra segna. Il Genoa risponde con Pinamonti ma De Gea salva in due tempi. Il Genoa schiaccia la Fiorentina. Masini in rovesciata sfiora il gol dell’anno, poi De Gea toglie il pallone di Vazquez dall’incrocio. È l’ultimo sussulto.

