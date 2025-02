Fiorentina con Zaniolo e Fagioli in più 

Una Fiorentina (quasi) tutta nuova, con cinque innesti ed otto cessioni. Evitata quella di Comuzzo al Napoli, che sarebbe stata la più dolorosa. Operazioni decise «nella massima sintonia con la società», sottolinea Raffaele Palladino. Alla vigilia della partita contro l'Inter, interrotta al 17' per il malore di Eduardo Bove dello scorso 2 dicembre, dove comunque non potrà schierare i nuovi, l'allenatore è soddisfatto: «I nuovi arrivati troveranno un gruppo compatto, tanti ragazzi si conoscono da tempo. Dovrò essere io bravo a facilitare il loro inserimento, valorizzandoli – sottolinea Palladino - sono certo che abbiamo preso interpreti molto bravi, al di là dei sistemi di gioco. Possiamo essere camaleontici».

Palladino potrà continuare a puntare su un giovane molto importante come Comuzzo che Conte voleva fortemente: «Lo ritengo il nostro grande acquisto». La Fiorentina potrà contare anche su Zaniolo (per lui un ritorno a casa, essendo cresciuto nelle giovanili viola): «Ho sentito un ragazzo motivato e felice, può fare l'esterno, il sotto punta, ma anche la prima punta come all'Atalanta. È un giocatore di qualità». Palladino si aspetta molto da Fagioli, preso dalla Juventus: «Può giocare da play o a due. La Fiorentina ha fatto un grande acquisto, ci servirà a completare un reparto che ogni tanto è andato in difficoltà».

