Conference League
13 marzo 2026 alle 00:35

Fiorentina, colpo all’ultimo respiro con Gudmundsson 

Fiorentina 2

Rakow 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Christensen, Fortini (68' Dodo), Comuzzo, Ranieri, Gosens (60' Harrison), Mandragora (82' Fagioli), Ndour, Parisi, Fabbian, Fazzini (60' Gudmundsson), Piccoli (82' Braschi). In panchina De Gea, Pongracic, Balbo, Sadotti, Kouadio, Bonanno. All. Vanoli.

Rakow (3-4-3) : Zych, Racovitan, Svarnas, Tudor, Pienko (60' Arsenic), Repka, Struski (70' Bulat), Ameyaw, Ivi Lopez (60' Diay Fadiga), Brunes (79' Rocha), Makuch. In panchina Trelowski, Czeremeski, Mosor, Amorim, Napieraj, Ilenic, Mircetic. All. Tomczyk.

Arbitro: Kabakov (Bulgaria).

Reti: nel st 15' Brunes, 17' Ndour, 47' Gudmundsson (rig.).

Note: recupero: 1' e 6'. Angoli: 6-3 per la Fiorentina. Ammoniti: Struski, Tudor, Paris, Fagioli e Ranieri.

Al Franchi la Fiorentina batte in rimonta i polacchi del Rakow nell'andata degli ottavi. Una partita che si è decisa nel secondo tempo, dopo una prima parte senza emozioni. A inizio della ripresa subiro un brivido per i viola: palla persa in uscita, la recupera Brunes che si libera al tiro ma con il sinistro calcia male. Al 60' però il Rakow passa in vantaggio: lancio lungo, Brunes recupera palla e da pochi passi batte Christensen. La Fiorentina arriva subito al pari: palla dentro l'area dei polacchi, sulla respinta fuori area si avventa Ndour che tira di controbalzo e batte Zych. E quando tutto lascia pensare a un pari, al 90' arriva il rigore per la Fiorentina, trasformato da Gudmundsson.

