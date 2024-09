Fiorentina, che gosens! 

Fiorentina 2

Monza 2

Fiorentina (3-4-2-1) : Terracciano; Comuzzo (34' st Quarta), Ranieri, Biraghi; Dodo, Cataldi (24' st Adli), Mandragora (13' st Bove), Gosens; Colpani (24' st Ikoné), Beltran (13' st Kouamé); Kean. In panchina De Gea, Martinelli, Kayode, Parisi, Pongracic, Richardson, Sottil, Kouadio. All. Palladino.

Monza (3-4-2-1) : Turati; Izzo, Marì, Carboni (33' st Caldirola); Pereira (33' st D'Ambrosio), Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini (25' st Vignato), Caprari (18' st Gagliardini); Djuric (18' st Petagna). In panchina Pizzignacco, Mazza, Sensi, Valoti, Bianco, Forson, Maric. All. Nesta.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : pt 19' Djuric, 32' Maldini, 45' Kean; st 51' Gosens.

Note : angoli 7-0 per la Fiorentina. Ammoniti Pessina, Mandragora, Izzo, Petagna, Nesta, Dodo. Recupero: 4', 8'.

Firenze. È finita con un rocambolesco pareggio la sfida fra Fiorentina e Monza dopo una partita a due volti: avanti i lombardi nel primo tempo per 2-1 grazie alle reti di Djuric e Maldini con Kean che ha accorciato prima dell'intervallo; rimonta della squadra di casa nella ripresa quando ha chiuso gli avversari nella loro area riuscendo però a trovare il gol del pari soltanto al 6' minuto del lunghissimo recupero (8') con un colpo di testa del nuovo acquisto Gosens sugli sviluppi di un corner battuto da un altro neo viola, Adli. Le due squadre rimandano ancora l'appuntamento della vittoria in questo campionato ma Palladino, alla prima da ex contro il Monza, può essere contento per come è finita: vero che il lavoro da fare non gli manca e per questo dovrà sfruttare al meglio la sosta, intanto però come già giovedì nei playoff di Conference la sua squadra ha saputo tirare fuori il cuore, spinta anche dal proprio pubblico. Per Nesta un po' di rimpianti.

Doppio vantaggio

Preceduta dal doveroso omaggio a Eriksson ricordato anche con uno striscione dai tifosi della Curva Fiesole la gara davanti al ct della Nazionale Luciano Spalletti ha stentato a decollare. Al Monza però è bastato il primo tiro in porta per passare al 19' sfruttando l'ennesima svagatezza difensiva dei viola: suggerimento di Pereira per Djuric pronto a trafiggere Terracciano. La Fiorentina ha faticato a ricompattarsi così la squadra lombarda è riuscita a raddoppiare con Maldini che dalla distanza ha sorpreso il portiere viola.

La rimonta

Dopo un altro brivido creato dal Monza (Maldini ha costretto Terracciano a salvarsi grazie al palo) la Fiorentina si è scossa: ci ha provato Beltran poi ha accorciato Kean superando Turati con una zampata. Terza rete per l'ex bianconero da inizio stagione, la prima coi viola in campionato . Nella ripresa Il forcing dei viola è stato premiato: una paratona di Turati su Kean al 90' è stata il preludio al pari di Gosens che ha fatto esplodere il Franchi.

