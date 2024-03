Fiorentina, basta il pari col Maccabi 

Fiorentina 1

Maccabi Haifa 1

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Faraoni (26' st Dodo), Quarta, Ranieri, Biraghi (37' st Parisi); Bonaventura (31' st Maxime Lopez), Mandragora; Nico Gonzalez, Barak (37' st Beltran), Sottil (31' st Ikoné); Belotti. In panchina Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Kayode, Duncan, Arthur, Infantino, Nzola. Allenatore Niccolini (Italiano squalificato).

Maccabi Haifa (5-3-2) : Keouf; Faingold, Seck (27' st Kandil), Simic, Goldberg, Cornud (18' st Khalaili); A. Mohamed (27' st Naor), Sundgren, Refaelov (18' st Kinda); Pierrot (18' st Saief), Podgoreanu. In panchina Nitzan, Fucs, Ben Shimol, Dahan, Levi, Gershon. Allenatore Degu.

Arbitro : Peljto (Bosnia).

Reti : nel st 14' Barak, 43' Khalaili.

Firenze. Il vantaggio di Barak al 14’ della ripresa e il pareggio di Khalaili a due minuti del 90’: finisce 1-1 tra la Fiorentina e il Maccabi Haifa grazie con il passaggio del turno in Conference da parte dei viola grazie al 4-3 dell’andata. Poche emozioni in campo e qualche scintilla dopo il triplice fischio, quando alcuni giocatori del Maccabi sono tornati indietro dal tunnel per dirigersi sotto la Curva Fiesole da dove erano partiti cori contro la loro squadra e anche contro Israele. Gli steward hanno riportato la calma

