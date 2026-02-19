Fiorentina asfalta lo Jagiellonia e ipoteca gli ottavi 

Jagiellonia 0

Fiorentina 3

Jagiellonia (4-3-3) : Abramowicz; Wojtuszek, Vital, Pelmard, Wdowik; Mazurek (45’ st' Kozlowski), Flach (15’ st Drachal), Badzar (45' st Sylla); Pozo, Imaz, Jozwiak. In panchina Damasiewicz, Kobayashi, Krasiewicz. All. Siemieniec.

Fiorentina (4-1-4-1) : Lezzerini; Fortini, Comuzzo, Ranieri (23' st Pongracic), Gosens; Ndour (39' st Balbo); Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. In panchina Leonardelli, Magalotti, Sadotti, Kouadio, Fagioli, Bonanno, Deli, Bertolini, Braschi. All. Vanoli.

Arbitro : Gishamer (Austria).

Reti : nel st 8' Ranieri, 20' Mandragora, 36' Piccoli (rig.).

In una serata a dir poco gelida, meteorologicamente parlando, la Fiorentina batte con il punteggio di 3-0 in Polonia lo Jagiellonia e mette una seria ipoteca nel passaggio del turno dei playoff della Conference League. Una vittoria firmata dai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli su rigore e di una prestazione indubbiamente convincente, sicura, concreta ed efficace. Tutte le reti nella ripresa: il vantaggio all’8’, il raddoppio al 20’, il tris definitivo al 36’.

Una gara dai due volti, un primo tempo di studio e poi nella ripresa la squadra di Vanoli cambia marcia. Tra sette giorni a Firenze la gara di ritorno che i viola potranno affrontare con più certezze e fiducia. Prima però c’è il derby toscano con il Pisa. In palio tre punti pesantissimi per la salvezza.

