Fiorentina ammazza-campioni  

Napoli (4-3-3) : Meret 5.5; Di Lorenzo 6, Ostigard 5.5, Natan 5, Oliveira 5; Anguissa 6 (32’ pt Raspadori 5.5), Lobotka 5.5 (32’ st Gaetano 6), Zielinski 5.5 (31’ st Lindstrom 6); Politano 5.5 (12’ st Cajuste 5.5), Osimhen 6.5 (32’ st Simeone 6), Kvaratskhelia 5.5. In panchina: D’Avino, Contini, Idasiak, Mario Rui, Zanoli, Demme, Elmas, Zerbin. Allenatore Garcia 4.5.

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano 6.5; Kayode 6.5 (38’ st Ranieri sv), Milenkovic 5.5, Martinez Quarta 6.5, Parisi 6; Arthur 6 (38’ st Infantino sv), Duncan 6.5 (38’ st Mandragora sv); Ikone 6.5 (44’ st Comuzzo sv), Bonaventura 7, Brekalo 7 (27’ st Gonzalez 7); Nzola 5.5. In panchina: Martinelli, Vannucchi, Amatucci, Biraghi, Lopez, Barak, Kouame, Sottil, Beltran. Allenatore Italiano 7.

Arbitro : La Penna 6.

Reti : 7’ pt Brekalo, 50’ pt Osimhen (rig.); 18’ st Bonaventura, 48’ st Gonzalez.

Note : ammoniti Terracciano, Martinez Quarta, Bonaventura, Ranieri, Simeone. Angoli: 6-4 per il Napoli. Recupero: 5’; 6’.

Napoli. Nello scontro tra le due squadre che esercitano il maggior possesso palla in campionato, la Fiorentina ha la meglio sul Napoli e vince al “Maradona” esercitando una netta superiorità. Finisce 3-1 per i viola nonostante i sette cambi di Italiano rispetto alla formazione di giovedì scorso in Conference League. Il Napoli è sempre in affanno, rincorre l’avversaria e trova il gol solo su calcio di rigore, per un’ingenuità dei toscani. La sconfitta (la seconda in casa per i Campioni d’Italia) porta con sè la contestazione di una parte del pubblico del “Maradona” che fischia la squadra mentre una grossa parte dei tifosi la sostiene con cori e applausi. La Fiorentina aggancia la Juventus al 3° posto.

I viola vanno in vantaggio dopo soli 7’ grazie a un traversone da destra di Bonaventura sul quale Martinez Quarta anticipa Ostigard e devia il pallone sul palo. Sulla ribattuta si avventa Brekalo che con un diagonale rasoterra insacca. Il Napoli reagisce, ma per gli uomini di Garcia i problemi in mezzo al campo sono notevoli e dovuti all’aggressione continua della Fiorentina che impedisce le ripartenze veloci e costringe i difensori e i centrocampisti azzurri a un giro palla continuo. Nonostante ciò il Napoli trova il gol del pareggio con Osimhen, ma viene annullato per fuorigioco dal Var. La Fiorentina accentua il suo predominio in mezzo al campo e in alcuni momenti in Napoli sembra impotente non riuscendo, se non con difficoltà, a rompere i passaggi della squadra avversaria. Al 31' Garcia, a seguito di un infortunio muscolare subito da Anguissa, decide di modificare la tattica di gara e manda in campo Raspadori, trasformando il 4-3-3 iniziale in un 4-2-3-1. Tuttavia Politano, lo stesso Raspadori e Kvaratskhelia sono costretti a un maggiore sacrificio per fare densità a centrocampo e non lasciare ai soli Lobotka e Zielinski il compito di proteggere la difesa e le azioni offensive ne risentono. La svolta arriva al 49’ quando Osimhen si avventa come un falco e anticipa il portiere il quale non può far altro che franargli addosso. È lo stesso Osimhen a spedirlo dal dischetto in fondo alla rete. Nella ripresa le squadre giocano ancor più a viso aperto. Ikonè colpisce il palo e al 18’ la Fiorentina torna in vantaggio con Bonaventura. Poi Gonzalez, entrato da pochi minuti, mette la firma nel capolavoro di giornata della sua squadra.

