Fiorentina, alla fine è un punto d’oro 

Fiorentina 2

Ferencváros 2

Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi (13' st Parisi); Maxime Lopez (13' st Arthur), Mandragora (13' st Barak); Nico Gonzalez, Bonaventura (33' st Ikoné), Sottil (13' st Kouamé); Beltran. In panchina Martinelli, Milenkovic, Comuzzo, Amatucci, Duncan, Brekalo. Allenatore Italiano.

Ferencvaros (4-2-3-1) : Dibusz; Makreckis, Cissè, Mmaee, Ramirez; Siger, Abu Fani (23' st Besic); Zachariassen (43' st Abena), Ben Romdhane (23' st Owusu), Marquinhos (37' st Civic); B. Varga (37' st Pesic). In panchina A.Varga, Botka, Lisztes, Paszka, Katona, Radnoti. Allenatore Stankovic.

Arbitro : Schlager (Germania).

Reti : nel pt 25' Varga; nel st 5' Cissè, 21' Barak, 48' Ikoné.

Firenze. La Fiorentina, sotto di due reti, pareggia 2-2 al 93’ e spera nella qualificazione in Conference League. Al 25’ ospiti in vantaggio con Varga, che si libera dalla marcatura in area per battere Terracciano con un diagonale. A inizio ripresa il raddoppio di Cissé, che prende il tempo a Ranieri e segna di testa. Al 21’ la Viola si riaccende grazie all’inserimento vincente di Barak. A dieci dalla fine il pari con Gonzalez ma il gol viene annullato al Var. In pieno recupero, al minuto 93’, è valido il 2-2 di Ikoné.

