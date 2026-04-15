Fiorentina a caccia dell’impresa col Crystal Palace 

Con la salvezza a un passo la Fiorentina va a caccia di un’altra impresa: rimontare il 3-0 subito la scorsa settimana in casa del Crystal Palace e accedere alle semifinali di Conference League per la quarta stagione consecutiva. Appuntamento oggi alle 21 al Franchi (arbitro lo spagnolo Gil Manzano).«Sappiamo che servirà la partita perfetta ma anche che il calcio sa regalare questi sogni. E sognare non costa nulla, siamo pronti», ha dichiarato il tecnico viola Vanoli.

I tifosi riempiranno la parte di stadio aperta (oltre un migliaio i sostenitori inglesi) e i club della curva Fiesole organizzeranno una scenografia con migliaia di bandierine. «Ai ragazzi chiederò di dare il 110 per cento, di avere coraggio e testa libera», ha aggiunto l’allenatore, «siamo consapevoli di affrontare una squadra forte, tra le favorite per la conquista del trofeo, ma in occasioni del genere conta di più la voglia di lottare dell’aspetto tattico o della qualità».

Rientrano Fagioli e Gudmundsson, mancheranno Dodo (squalifica), Brescianini e Rugani (fuori dalla lista Uefa), Kean, Parisi e Fortini (infortunati).

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