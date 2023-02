Fiorentina a Braga, Lazio contro il Cluj 

L’Italia che nella scorsa stagione ha vinto il trofeo con la Roma si tuffa nella Conference League con Fiorentina e Lazio, chiamate a passare lo scoglio dei playoff in cui le terze dei gironi di Europa League (come i biancocelesti) si confrontano con le seconde dei gruppi di Conference (come i viola).

«Tante squadre possono ambire ad arrivare in fondo in questa competizione, è presto per dire chi può vincere alla fine, di sicuro noi ce la giocheremo perché ci teniamo tanto e vogliamo andare», dice Vincenzo Italiano a Braga dove oggi alle 18.45 (SkySport) la Fiorentina affronterà la formazione portoghese. «Sappiamo di affrontare un avversario di valore», continua il tecnico viola «per questo servirà la massima attenzione perché l'obiettivo è dare un senso alla gara di ritorno». Non c'è Brekalo alle prese con un lieve risentimento. Quanto a Nico Gonzalez, pizzicato in una discoteca domenica sera dopo la sconfitta a Torino con la Juve, «sarà multato secondo un codice interno, ma il caso è rientrato, il ragazzo ha chiesto scusa».

In un 2023 per adesso all'insegna degli alti e bassi, la Lazio affronta la sfida con il Cluj (all'Olimpico e su Sky alle 21) come un bivio: vincere vorrebbe dire un'iniezione di fiducia. «Quando si parla di una competizione europee, non si può disquisire tanto: va rispettata, stop», esordisce Maurizio Sarri, «Si tratta sempre di partite importanti». Poi ammette: «Il campionato è una priorità, può darci accesso a introiti economici superiori a quelli della Conference League. Sotto l'aspetto sportivo, però, è chiaro che una competizione europea ci deve interessare. Le scelte le faccio in base alla stanchezza dei giocatori».

