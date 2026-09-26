Fiorello torna su Rai1 Data prevista: ottobre Varietà o talk show? 

Fiorello è la variabile impazzita dei palinsesti Rai. Ancora una volta non si sa dove apparirà, in quali giorni e a che ora. Ma, intanto, ha spiazzato tutti postando su Instagram, a sorpresa, uno spot in cui appare in silenzio mentre campeggia solo la scritta “Prossimamente su Rai1”.

All’americana

«Questo non è Brad Pitt. Ora che abbiamo la vostra attenzione...», dice una voce femminile fuori campo mentre si vede Fiorello che, recitando con il solo sguardo sornione e il suo atteggiamento arguto, scimmiotta la celebre campagna pubblicitaria con l’attore hollywoodiano, vestito come lui, con capelli e barba brizzolati. Un’idea brillante delle sue, un gioco semiserio, ma che scatena immediatamente rumors e tam tam sui social mentre ci si chiede quali nuove, imprevedibili, declinazioni potrà avere il laboratorio creativo della “Pennicanza”, il format con il quale Fiorello, insieme al sodale Fabrizio Biggio, ha accompagnato già per due edizioni gli ascoltatori di Radio2. Una pionieristica incursione su Rai1, di domenica, fu nella stessa fascia oraria dei “Cinque minuti di Bruno Vespa”, mentre su Rai2 “La pennicanza” andava in onda dal lunedì al venerdì alle 7 con contenuti inediti extra e il titolo “La mattinanza”.

Gli ascolti record

L’ultimo varietà in senso classico, il genere che consacrò Fiorello come re della prima serata, risale al 2011. Lo show era “Il più grande spettacolo dopo il weekend” e registrò ascolti stellari con un picco record di oltre 16 milioni di spettatori. Quindici anni dopo quella platea non esiste più, è cambiata la tv mentre il web e i social hanno assunto un ruolo preponderante.

Un battitore libero

Fiorello è stato il primo a giocare sull'intreccio crossmediale di tutti gli strumenti a disposizione e, con la sua affiatata squadra, si diverte da anni ad esercitare il ruolo del battitore libero, forse con la intima consapevolezza di non avere altro da dimostrare. Anche la trasmissione cult “Viva Rai2”, che andava in diretta la mattina alle 7 su Rai2, si affacciò nel palinsesto di Rai1, a conferma della voglia dello showman di sparigliare sempre gioiosamente le carte.

Come Renzo Arbore

Nei mesi scorsi, in qualche diretta Instagram, Fiorello aveva mostrato interesse per la domenica, poco frequentata nel suo percorso in Rai, oltre che per l’access prime time e per la terza serata, lo spazio caro a Renzo Arbore e che si addice al mood spensierato e ironico della "Pennicanza”.

La data

La notizia al momento è il ritorno su Rai1, con novità e sorprese. Un'incursione che illuminerà il palinsesto della rete ammiraglia ma, come sempre con Fiorello, anche altri spazi in casa Rai. Il giorno del debutto è ormai vicino mentre si attendono i nuovi spot con qualche possibile indizio in più. Dietro quel "prossimamente” si cela una data nella seconda metà di ottobre. Altra certezza è che lo studio di riferimento, nel quale fervono i lavori da giorni, è quello di via Asiago 10.

Intanto l’amico…

Dopo l’addio a Discovery, Amadeus sbarca su Canale 5 dove sarà commissario tecnico ad “Amici”. «Quando Maria De Filippi mi ha proposto di fare il giudice ci ho pensato su. È un'esperienza che voglio fare, mi diverte, lo farò con rispetto nei confronti dei ragazzi: al posto di uno di loro potrebbero esserci i miei figli». Per Amadeus, De Filippi «ha un’organizzazione pazzesca. È così che andrebbe fatta la televisione, come ho visto fare all'estero: con la cura del dettaglio. È una donna intelligente, che ha delle intuizioni uniche e conosce il mestiere come pochi». Comunque il conduttore non chiude la porta a un futuro ritorno in Rai: «Io non escludo niente. Fino a maggio sarò impegnato ad “Amici”, da giugno valuterò le proposte e i progetti».

RIPRODUZIONE RISERVATA