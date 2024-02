Fiorello ammette: «Gag terrificante» Ma chi ha pagato? 

Scoppia il caso John Travolta dopo la figuraccia di mercoledì, quando la superstar si è ritrovata vittima di un terribile “Ballo del qua qua” «Una delle gag più terrificanti della storia della televisione italiana», ha ammesso Fiorello. Inutili i tentativi di Amadeus di stemperare anche in apertura di terza serata: «Se n'è parlato fin troppo, ora basta». La clip del famigerato ballo è scomparsa da RaiPlay: John Travolta non ha firmato la liberatoria.

Ed è un caso anche l’ombra della pubblicità occulta al marchio di scarpe, la U-Power, di cui è testimonial e che indossava mercoledì, con la telecamera che pareva indugiare troppo su quelle sneakers bianche con il logo scuro.

Ma c'è anche il giallo cachet: l’attore di "Pulp Fiction” sarebbe stato pagato un milione di euro dall’azienda stessa mentre la Rai gli avrebbe offerto un rimborso spese di “soli” 200mila euro. «Nessun tranello, sono solo str***ate», sbotta Amadeus in conferenza stampa. «Sapeva tutto. E poi, per me, è stato molto divertente». ( a.d. )

