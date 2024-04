Fiorello: «Amadeus va al Nove, io no» 

Il giorno dopo l'annuncio ufficiale del divorzio, a viale Mazzini si lavora al post Amadeus. Gli occhi sono puntati su Fiorello: lo showman continua a ribadire che, dopo il 10 maggio, lo aspetta un «lungo letargo» sul divano di casa. I prossimi palinsesti dovranno quindi fare a meno di “Viva Rai2!”? Il dubbio è legittimo, ma il re dell'intrattenimento è imprevedibile. E chissà che non faccia capolino sul Nove per una rimpatriata con Ama, una reunion degli Amarello.

Il caso “Report”

Si rincorrono intanto indiscrezioni sui possibili nuovi addii alla tv pubblica: su tutti, quello di Sigfrido Ranucci, che potrebbe cambiare squadra dopo essere finito a più riprese nel mirino della maggioranza di governo (e non solo) per le inchieste di “Report”. Oggi e domani è in programma un cda della Rai che dovrebbe decidere anche sulle repliche estive del programma. Non è attesa, invece, prima di un paio di giorni la firma di Amadeus sotto il contratto per Nove, che gli affiderà la fascia strategica dell'access e un format musicale di prima serata, sul modello di Arena Suzuki o dello storico Festivalbar. Gli avvocati sono al rush finale, mentre “Affari Tuoi” - nel giorno del video social di addio del conduttore - fa il botto su Rai1, oltre 6 milioni e il 28.4 per cento di share.

Ma la premier...

Per trattenere Fiorello - è il retroscena del Corriere della Sera - si sarebbe mossa Giorgia Meloni in persona con una telefonata ai dirigenti di viale Mazzini. Fantasie, dicono fonti vicine alla premier. Lo showman commenta a modo suo: «La cosa un pochino mi lusinga... Ma addirittura convincetelo, legatelo, coccolatelo? Un bel massaggio all'ego certamente, però tutto questo non regge, chi mi conosce sa che purtroppo io ho un contratto con il mio divano: dal 10 maggio chi mi vuole sa dove trovarmi, mi riposo per un lungo periodo, devo fare solo riposo, un lungo letargo». E ripete che il suo destino non è legato a quello di Amadeus: «Siamo molto amici, ma abbiamo due vite diverse: mia moglie si chiama Susanna, lui è sposato con Giovanna, abbiamo figli diversi, facciamo cose diverse, lui vive a Milano, io a Roma, lui va al Nove, io no».

La strategia

La strategia di crescita del gruppo Warner Bros Discovery, sempre più protagonista del panorama televisivo italiano, potrebbe puntare anche sul potenziamento dell'informazione: di qui i rumors - rilanciati dalla Stampa - su una campagna acquisti che guarderebbe a personaggi proprio come Ranucci, Federica Sciarelli, Francesca Fagnani. Senza dimenticare i volti di punta di La7, come Giovanni Floris, Lilli Gruber, Corrado Formigli. «A partire da domenica 21 aprile, dalle 20.55 su Rai3 “Report” sarà ancora in onda. Almeno fino a giugno», scrive Ranucci su Facebook. In bilico sarebbero le repliche estive del programma, questione finita anche in Vigilanza: se ne parlerà nell'ambito dei palinsesti estivi in cda, ma l'orientamento sarebbe quello di mandarle in onda rimontate.

La polemica

«La sola prospettiva che personaggi del calibro di Sigfrido Ranucci, Federica Sciarelli o Francesca Fagnani possano lasciare la Rai è emblematica del problema gigantesco che chi si appresta a dirigere l'azienda deve affrontare», avverte il capogruppo M5S in Vigilanza, Dario Carotenuto. «In fuga da TeleMeloni, in fuga dalla Rai. Se scappano tutti forse Giorgia Meloni una domanda se la dovrebbe porre», afferma Peppe De Cristofaro (Avs). Per l'Usigrai, perdere Ranucci e Sciarelli sarebbe «doloroso perché si tratta di giornalisti impegnati nella ricerca della verità: ci chiediamo se il mandato di questo vertice sia quello di distruggere la Rai».

I nuovi nomi

Intanto, in Rai, è partito il totonomi. Si pensa a Stefano De Martino e Marco Liorni. Carlo Conti e Antonella Clerici potrebbero condurre il Festival. Ma i bookmaker sono pronti a scommettere sul ritorno di Paolo Bonolis.

RIPRODUZIONE RISERVATA